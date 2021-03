Gabilondo no quiere un gobierno "de la Plaza de Colón" vinculado a una "emergencia democrática" por la ultraderecha

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, no quiere que haya un gobierno de la "Plaza de Colón" que esté vinculado a "una emergencia democrática" por la ultraderecha y apuesta por un gobierno "progresista y una opción centrada".

En una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Gabilondo ha trasladado que está dispuesto a pactar "con las dos manos" pero siempre evitando extremismos y los planteamientos como se han perfilado en estas elecciones.

"No me parece el debate de socialismo o libertad, comunismo o fascismo. Hay que centrarse en resolver los problemas de los Ciudadanos. No comparto el terreno de la confrontación y por eso dije con este Iglesias, no. Con este planteamiento así, no", ha insistido el líder socialista.

Gabilondo, no obstante, ha indicado que quiere vivir en una sociedad en la que pueda pactar con "derechas e izquierdas", pero con el PP de Isabel Díaz Ayuso asegura que no podría pactar "de ninguna manera". Así, ha afeado a Cs que pactara y gobernara con "ese PP" lo que ha desembocado en "el fracaso, un gobierno fallido y unas elecciones".

"No quiero un gobierno de la Plaza de Colón; quiero uno de progreso, abierto y plural. Cs estuvo en la Plaza de Colón y ese fue su error y me dirijo a los votantes de Cs para decirles que esa opción condujo a un fracaso de gobierno. Esa inoperancia no es el camino", ha lanzado.

A su juicio, el dilema no es "socialismo o libertad" sino gobernar "en serio" y no el de la Plaza de Colón que está vinculado a "una emergencia democrática" y hay que evitar "que se gobierne con la ultraderecha en Madrid".

Por último, en cuanto a la fiscalidad ha insistido en no tocarla durante estos dos años si gobierna en la región pero aboga por "una mucho más moderada en toda Europa" ya que en Madrid la situación no le gusta "nada".