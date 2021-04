Gabilondo rechaza los "extremismos" y propone un "gobierno progresista de transformación centrado"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reiterado este lunes su rechazo a los "extremismos" y ha defendido su propuesta de "un gobierno progresista de transformación centrado".

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'La 1' en 'TVE' recogida por Europa Press, preguntado por un hipotético pacto con Pablo Iglesias.

"Yo no quiero unas elecciones planteadas en términos de marxismo frente a fascismo. Yo he dicho de qué nos tenemos que ocupar, y por tanto, el Iglesias del que yo me alejo en este punto es el que plantea las cosas en esos términos", ha argumentado.

Asimismo, ha recordado que Iglesias empezó la campaña diciendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acabaría en la cárcel, y ha asegurado que a él no le gusta plantear las cosas así.

Al mismo tiempo, ha señalado que el PSOE y Unidas Podemos han trabajado bien en la Asamblea de Madrid en muchos aspectos relacionados con políticas sociales, políticas públicas y una visión determinada de la economía.

Gabilondo ha reiterado también que si gana las elecciones no van a subir los impuestos porque se trata de "un gobierno excepcional para dos años" y la población durante la pandemia "ha hecho un esfuerzo muy grande", por lo que ha pedido a Ayuso que "no insulte", después de que le haya acusado de mentir sobre esta cuestión.

Por otro lado, ha lamentado que Ciudadanos insista y persista en apoyar un gobierno que, a su juicio, tiene en su corazón una experiencia fallida y a la ultraderecha, y ha señalado que sus votantes tienen que elegir entre una opción vinculada a la ultraderecha o una "progresista, centrada, con las dos manos abiertas en las dos direcciones, que huye de todo extremismo y lo que quiere es abordar los problemas de los ciudadanos", que son "la vacunación, la lucha contra el virus, los problemas económicos y la reconstrucción social sin dejar a nadie atrás".