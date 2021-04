Gabilondo no teme el 'sorpasso' de Más Madrid porque PSOE "es la alternativa que puede hacer ganar a la izquierda"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha trasladado este jueves que no teme el 'sorpasso' de Más Madrid el próximo 4 de mayo porque los socialistas son "la alternativa que puede hacer ganar a la izquierda.

En una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre si le da miedo que Más Madrid pueda adelantarle en las urnas, Gabilondo ha respondido que no". "Qué va; yo creo que no se produce eso. Los datos que tenemos son de que la mayoría de progreso y conservadora están muy próximas. En Madrid se dirime todo con uno o dos escaños, no hagamos otras fantasías", ha lanzado.

El vídeo del día Mónica García: “El mejor cordón sanitario son las urnas”

Así, Gabilondo ha indicado que lo que más le preocupa son "los indecisos que aún hay y que no saben qué harán estas elecciones. A ellos se ha dirigido para que se movilicen para parar a este Gobierno de Ayuso "escorado a Vox" y que triunfe una alternativa progresista.

En una entrevista con 'RNE', también ha insistido en que no tiene miedo al 'sorpasso' y espera que la ciudadanía entienda que el PSOE "es la alternativa de izquierdas, la fuerza que puede hacer ganar a la izquierda".