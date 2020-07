Gabilondo traslada su preocupación por rebrotes y reclama a Ayuso una estrategia global y no medidas aisladas

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha trasladado su preocupación "sin alarmismos" por los nuevos rebrotes de coronavirus que están teniendo lugar y ha reclamado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una estrategia "global" y no "medidas aisladas".

"Hay datos, una acumulación de situaciones que nos hacen estar especialmente atentos, incluso preocupados en algún sentido", ha reconocido el socialista en declaraciones a los medios a la entrada de la eucaristía que organiza el Padre Ángel y Mensajeros de la Paz con motivo del Día de los Abuelos, en Madrid.

Por ello, ha recordado que han pedido la convocatoria urgente de la comisión de Sanidad en la Cámara regional para que se pueda analizar "qué ocurre y qué medidas se están tomando".

Gabilondo espera que la situación esté controlada y que si hubiera algún problema se pueda abordar pero ha alertado de que hay noticias de que "se están buscando más rastreadores lo que más bien viene a ratifica que no debía haber suficientes" y también hay otras que apuntan a que se está activando el sistema por lo que quieren saber "en qué dirección y en qué sentido".

En cuanto a qué acciones se deben tomar, el diputado autonómico ha sostenido que se debe abordar la situación de manera "global" porque no se trata de "pensar que una medida aislada de repente va a cambiar el panorama". "Lo que hace falta es un plan integral, una estrategia. Por eso pedimos a la presidenta y al consejero (Enrique Ruiz Escudero) que vengan a sede parlamentaria", ha expuesto.

Para Gabilondo, es necesario conocer la planificación que tienen y ha puesto el foco en que dentro de poco van a comenzar el curso escolar y hay una serie de medidas que les parecen "insuficiente".

Desde el PSOE han reclamado "más personas, más recursos y más presupuesto para afrontar las situaciones con un compromiso mayor". Además, ha pedido que para todo lo que se haga primero se hable con cada uno de los sectores a los que afecta.

Preguntado por el uso obligatorio cien por cien de la mascarilla en Madrid, Gabilondo ha recordado que siempre han defendido que lo sea y ha apuntado que, ante una pandemia, no hay que conformarse con que la mayoría la use. "No basta porque una minoría puede organizar un desastre bastante notable. El argumento de la mayoría a mí me vale poco", ha sostenido.