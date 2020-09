Gabilondo no ve que haya un "esañamiento" con Madrid y le pide a Ayuso "más información y menos calificativos"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado que no hay ningún tipo de "ensañamiento" con la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno central y le ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "más información y menos calificativos".

Ayer, la dirigente madrileña dijo que este "ensañamiento con Madrid es injusto, desproporcionado y perjudicial para España" tras las afirmaciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, en las que indicaba que gran parte de los diagnósticos se deben a datos de la Comunidad de Madrid.

A este respecto, Gabilondo, tras mantener una reunión con Ayuso para conocer el plan de la 'vuelta al cole', ha indicado que este tipo de cosas hay que resolverlas "mediante información" y no con calificativos. A su juicio, lo más sencillo es que hubieran ido a la Asamblea para informar sobre cuáles son los datos y debatir si hay un incremento notable de casos.

"Esto no es un intercambio de calificativos o descalificaciones. Esto se resuelve dando información oficial, institucional y pública. Me parece que en Madrid ha faltado eso", ha lamentado, al tiempo que ha tachado de "desafortunadas" e "injustas" las palabras de la presidenta regional.

Sobre si tiene en mente una moción de censura contra Ayuso, Gabilondo ha insistido en que no la descartan y en que siguen encima de la mesa todas las posibilidades legales que ofrece la legislación. No obstante, cree que ahora no es el momento y que tienen que trabajar todos juntos "sin partidismos para resolver el problema".