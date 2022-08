Gabino Diego opina sobre la faceta de actriz de Tamara Falcó: "Me parece una chica con mucha espontaneidad"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)Gabino Diego tampoco se ha querido perder el estreno de la obra de teatro de su amiga Beatriz Rico, 'Palabras Encadenadas'. A pesar de que se estrene en pleno verano, el actor considera que es una buena época: "He ido a muchos estrenos en agosto y ha funcionado muy bien".El intérprete ha comentado la trayectoria de Ana Obregón -quien vuelve a rodar tras unos años de parón- asegurando que lleva tantos años en el mundo del cine, que no necesita ningún consejo de él: "Yo creo que lleva trabajando desde antes que yo, entonces no le tengo que dar ningún consejo. Es una mujer que ha hecho muchas cosas y me parece que lo hará muy bien".Por otra parte, el intérprete también ha hablado sobre Tamara Falcó, de quien se ha declarado fan absoluto: ""Me parece una chica con mucha espontaneidad es muy simpática, me cae muy bien".El actor Gabino Diego actualmente se encuentra de gira con la obra 'La curva de la felicidad' y su única preocupación es tener proyectos, antes que disfrutar de unas vacaciones: "Yo lo que quiero es trabajar".