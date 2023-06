Gabriel Guevara nos desvela si está o no soltero

MADRID, 10 (CHANCE)

Tras el estreno en Amazon de 'Culpa mía' hay un nombre que está dando mucho que hablar: Gabriel Guevara. El joven actor es hijo de Marlene Morreau y lo cierto es que está levantado muchas pasiones por su incuestionable físico, aunque también por su profesionalidad ante las cámaras.

Hace unos días estuvimos en la premier de 'Cúlpa mía' y pudimos hablar con él. Le preguntamos, cómo no, sobre su situación sentimental ya que sus fans están completamente enloquecidos por las redes sociales haciendo quinielas sobre quién es la persona que ocupa su corazón.

Lo cierto es que se barajan dos nombres: Nicole Wallace (protagonista de la película) y Denisse Peña. Lejos de confirmar que tiene algo con estas dos actrices, el actor nos aclaró que está soltero, pero sin embargo, Europa Press ha rescatado del archivo unas declaraciones de su madre en enero de este año que confirmaba que tenía novia.

El joven nos dejaba claro que "estoy soltero, yo sigo en lo mío, centrado en mi trabajo, mis proyectos, cada vez haciendo más y personajes distintos que eso me encanta, la verdad, disfruto como un niño con mis personajes, cada vez es un reto distinto, me encanta".

Sin embargo, el pasado mes de enero, Marlene nos confesaba justo antes de los Premios Forqué, que su hijo "ya tiene novia, pero el 90 de las seguidoras son mujeres" y bromeaba con que Pedro Almodóvar se fijase en él para una película: "Demasiado guapo sobre todo muy buen actor, mañana va a los premios Forqué a ver si Almodóvar lo ve se va a enamorar de mi hijo".

Por otro lado, Gabriel también nos confesaba que su madre "es la mujer empoderada, ella va a seguir siempre en las tablas a full" y explicaba que su apellido no ha puesto ningún obstáculo en su carrera: "bueno, no me convence mucho eso, pero bueno, quiero tener esta fama por mi trabajo por cómo me lo trabajo yo. Nada. Por lo general siempre me ha dado ventajas, mi madre es una crack"... pero, ¿está o no soltero?