Gabriela Arrocet no quería saber nada de las Campos la última vez que vino a España

MADRID, 26 (CHANCE)

Gabriela Arrocet se sienta esta noche en '¡De viernes!' para hablar de las Campos y de la guerra que hay abierta entre su padre, Edmundo Arrocet, con ellas por las declaraciones que este ha hecho en las últimas semanas sobre todo el clan.

Europa Press ha rescatado de su archivo la última vez que Gabriela habló públicamente sobre ellas y lo cierto es que la tensión ya estaba en el aire. Fue en el mes de junio del año pasado, cuando María Teresa Campos todavía estaba viva y cuando regresó de su participación de 'Supervivientes'.

Aprovechaba nuestras cámaras para arremeter contra Carmen Borrego y Terelu Campos, asegurando que su encuentro -en el plató de 'Supervivientes'- con la pequeña de las Campos no fue nada agradable "No me la esperaba, para nada, para mí fue una sorpresa y una sorpresa desagradable".

Además, sorprendentemente por aquella fecha confesaba que "no tengo nada que hablar con ella, ni con Terelu con María Teresa sí, la admiro mi papá fue mi feliz con ella y los dos fueron muy felices pero todas las mentiras que han inventado las Borregas para ganar plata de la relación que tuvo su mamá con mi papá es inaceptables".

Aunque solo coincidió un par de veces con María Teresa, Gabriela nos contaba que guarda "los mejores" recuerdos de ella porque "hizo muy feliz a mi papá, estoy segura que es una mujer que vivió su último amor con toda su intensidad".

Por último, dejaba claro que "le respeto con todo mi corazón y ojalá le hagan mucha compañía las personas cercanas a ella y eso es lo que más me gustaría, que estuviera siempre acompañada" respecto a la situación en la que se encontraba la veterana comunicadora.