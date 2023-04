Gabriela Arrocet regresa a España tras convertirse en la segunda expulsada de 'Supervivientes'

MADRID, 4 (CHANCE)

El paso de Gabriela Arrocet por 'Supervivientes' ha sido un visto y no visto. A mediados de marzo la hija de Edmundo Arrocet comenzaba su aventura en Honduras en sustitución de Patricia Donoso -primer y polémico abandono de esta edición- pero, después de tan solo dos semanas en el concurso era la expulsada por la audiencia.

El pasado jueves la archienemiga de Terelu Campos y Carmen Borrego era enviada a la 'Playa de los Olvidados' junto a Jaime Nava y Artúr Dainese y, tras tres días de convivencia en los que sufrió un dolor insportable de oídos -como ella misma confesó- era expulsada definitivamente, viendo así como el reality llegaba a su fin para ella antes siquiera de que le hubiese dado tiempo a aclimatarse.

48 horas después de despedirse de Honduras visiblemente aliviada -"Yo no sabía lo que era, nadie sabe hasta que viene y esta playa es lo más duro que hay" confesaba tras conocer la decisión de la audiencia- Gabriela ha regresado a España y, aunque no será hasta este jueves cuando hable de su paso por 'Supervivientes'en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, las cámaras de Europa Press han grabado en exclusiva su llegada al aeropuerto de Madrid.

Sonriente, descansada y tarareando alguna de las canciones que estaba escuchando en los enormes auriculares que les da la organización del reality a los concursantes expulsados en su primer contacto con la 'normalidad', la hija de Bigote Arrocet ha ignorado nuestras preguntas, lanzando alguna que otra mirada divertida al reportero.

Un silencio que ha mantenido no solo con las preguntas sobre su breve paso por 'Supervivientes', sino también con las relacionadas con los duros ataques que ha dirigido a Terelu y a Carmen desde Honduras, llamándolas 'borregas' y asegurando que no tienen categoría para llamarse Campos como su madre. ¿Quiere enfrentarse a las hermanas en algún plató? ¿Es cierto que su padre tiene nueva novia y ha olvidado completamente a Teresa Campos? Gabriela guarda silencio, pero no dudamos que pronto responderá a todo en un plató.