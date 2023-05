Gabriela Arrocet vuelve a hablar de las Campos

MADRID, 7 (CHANCE)

A pesar de que su paso por Honduras ha sido de lo más efímero, Gabriela Arrocet dio mucho de qué hablar durante su participación en 'Supervivientes 2023' porque como no podía ser de otra manera, habló de las Campos. Una actitud que sigue manteniendo ahora fuera de la isla, ya que Europa Press ha podido hablar con ella y el nombre de María Teresa Campos sigue estando en su boca.

La hija de Edmundo Arrocet ha arremetido de nuevo contra Carmen Borrego y Terelu Campos, confesándonos cómo fue el reencuentro con la hija pequeña de la veterana comunicadora en televisión: "no me la esperaba, para nada, para mí fue una sorpresa y una sorpresa desagradable" y argumenta que "no tengo nada que hablar con ella, ni con Terelu con María Teresa si, la admiro mi papá fue mi feliz con ella y los dos fueron muy felices pero todas las mentiras que han inventado las Borregas para ganar plata de la relación que tuvo su mamá con mi papá es inaceptables".

Además, Gabriela nos dejaba claro que de Teresa Campos guarda recuerdos muy buenos: "todos los mejores, hizo muy feliz a mi papá estoy segura que es una mujer que vivió su último amor con toda su intensidad" y puntualiza que "le respeto con todo mi corazón y ojalá le hagan mucha compañía las personas cercanas a ella y eso es lo que más me gustaría que estuviera siempre acompañada".

Gabriela asistía a una fiesta con sus compañeros de reality, donde además, queda claro que Yaiza tiene la entrada vetada a la discoteca donde ha ido. Tanto es así que, junto con Raquel Mosquera, que le acompañaba, omitían el nombre de la novia de Ginés, mientras que el dueño del local exclamaba "¡Yaiza tiene a entrada prohibida en 'Single Love', Yaiza aquí no puede entrar, 'Single Love', Yaiza no es para ti, aquí, la gente buena".

De hecho Gabriela nos comentaba que "no gasto mi saliva en hablar de ella" y Mosquera nos dejaba claro que no quería hablar de su encontronazo con Yaiza, sino que prefería recordar su paso por el concurso de manera positiva: "pregúntame de cosas buenas, de lo positivo, de los momentos buenos".