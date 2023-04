Gabriela Guillem confiesa que quiere mucho a Bertín, pero que de momento son amigos

MADRID, 19 (CHANCE)

El martes por la tarde la revista ¡HOLA! publicaba en exclusiva que Bertín Osborne estaría de nuevo ilusionado de la modelo y fisioterapeuta, Gabriella Guillem. Una noticia que ahora el presentador ha desmentido para la misma publicación: "Gabi es una amiga especial como tengo otras muchas amigas especiales. Es encantadora, simpática y muy guapa. La he visto 8 o 10 veces y ha estado aquí en mi casa de Sevilla con amigas en 2 o 3 ocasiones. Punto y se acabó".

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Gabriela y nos ha confirmado la buena relación que tiene con Bertín: "somos muy amigos". La amiga especial del presentador de televisión se deshace en halagos hacia él, asegurándonos que "es maravilloso"... eso sí, no quiere entrar en detalles sobre el vínculo que les une.

La modelo nos ha comentado qué le han parecido las declaraciones del presentador en la revista ¡HOLA! cuando ha afirmado que no cierra las puertas a tener una relación con ella dentro de unos meses: "Eso yo no puedo decir nada, en la vida no se sabe que va a pasar. Yo lo quiero muchísimo y nos tenemos mucho cariño y ya está, somos muy buenos amigos".

En cuanto a si está abierta al amor, Gabriela lo tiene claro: "sí, claro, pero es que eso nunca se sabe", lo que no tiene tan claro es si llegará a algo más con el presentador: "yo lo quiero mucho, es una persona muy especial para mí, yo lo he tratado como paciente y bueno... eso".

Gabriela ha aprovechado nuestros micrófonos para contradecir a su amigo y nos ha asegurado que se ha visto más veces de las que él ha contado: "bueno, más, pero que eso es que como he visto a muchos amigos suyos". Con una sonrisa en su rostro, la fisioterapeuta ha dejado claro que si él tiene más amigas, ella también tiene otros amigos: "bueno, él tiene muchas amigas especiales como yo también tengo muchos amigos especiales".