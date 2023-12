Gabriela Guillén aclara en qué punto se encuentra su relación con Bertín Osborne

MADRID, 20 (CHANCE)

Después de saber que Bertín Osborne hablará cuando pase el embarazo de Gabriela Guillén y sepa, de una vez por todas, el resultado de la prueba de paternidad a la que quiere someterse con el bebé, la modelo ha dado la cara este miércoles con una sonrisa en su rostro. Hoy cumple 33 años y, además de recibir visitas de sus seres queridos, la fisioterapeuta ha hablado con la prensa.

Ha confesado ante las cámaras que se encuentra "muy bien", pero intentaba cortar a los reporteros asegurando que "me tengo que ir al médico"... eso sí, aclaraba para evitar rumores que son controles "rutinarios" y que "estoy muy bien".

Además, la fisioterapeuta desvelaba que la información que se ha contado sobre que 'El Turronero' ha declinado la propuesta de esta de ser el padrino de su hijo, no es cierta: "Eso no es verdad"... pero no ha aclarado si existió o no la propuesta o si lo que no es cierto es que la haya declinado.

Gabriela ha comentado que "es una situación un poco complicada, pero es algo muy íntimo", pero que al empresario le tiene mucho cariño y, por ello, no va a dejar que nada les afecte: "Yo lo quiero muchísimo y es mi amigo, es una persona súper importante para mí".

En cuanto a la presencia de Bertín Osborne esta noche en 'El Hormiguero', Gabriela ha expresado un comentario con la más absoluta indiferencia: "Ah, qué bien" y aseguraba que la relación con el presentador sigue siendo nula: "No, lo siento" y que no ha recibido ninguna felicitación por su parte: "No, nada".