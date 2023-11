Gabriela Guillén asegura que hará la prueba de paternidad aunque no se lo pida Bertín

MADRID, 7 (CHANCE)

A pesar de haberse mantenido alejada del foco mediático durante todos estos meses, ha querido acudir al plató de 'Y ahora Sonsoles' para desvelar cómo se siente en estas últimas semanas antes de salir de cuentas, algo que ocurrirá el 31 de diciembre.Entraba en plató haciendo alarde de su barriguita de embarazada, que acariciaba con cariño antes de sentarse en su sitio. Sin perder el tiempo, aclaraba que se ha sentido decepcionada, no porque Bertín Osborne quisiera hacerse la prueba te paternidad, sino por no pedírsela personalmente y enterarse a través de la televisión. Gabi se puso en contacto con el cantante nada más ver la noticia en televisión y él negó que esas palabras hubieran salido de su boca. A pesar de ello, ha querido aclarar que ella misma hará la prueba de paternidad aunque él no se lo pida.En cuanto al tema económico, ha evitado confirmar o desmentir si son ciertas las nueve trasferencias recibidas desde el mes de abril de las que dejó constancia Paloma García Pelayo, diciendo que hay regalos que se hacen como pareja que no deberían mirarse al dedillo. Afirmaba que solamente ha recibido dos pagos en los últimos dos meses para ayudarle a pagar el alquiler y gastos. Negaba que haya habido ningún tipo de acuerdo económico y comenta lo dolida que está al no sentir que Bertín Osborne esté pendiente de ella y de su hijo.Pensando en cómo será su relación con el padre de su hijo, aclaraba que le gustaría que fuera un padre presente pero solamente si él tiene interés, algo que de momento no está mostrando. Desvelaba cómo su hijo no llevará el apellido de Bertín sino el suyo propio y también negaba que fuera a llamarse como el padre de la criatura.Quiso aclarar también que las diversas portadas que ha protagonizado no han sido pactadas y negaba haber recibido ningún tipo de compensación económica por esas fotografías. Antes de terminar la entrevista, ha querido desmentir que siga enamorada del cantante a día de hoy y recordaba que, tal y como le ha tratado los últimos meses, por un tema de dignidad, no aceptaría tener una relación de nuevo con él, cerrando la puerta a una posible reconciliación.