Gabriela Guillén asegura que se mantiene en la misma postura respecto a Bertín Osborne

MADRID, 23 (CHANCE)

Pensábamos que ya habíamos conocido todos los detalles de la historia entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne, pero no. La protagonista de esta semana se sentaba este sábado en el programa 'Fiesta' y desvelaba aún más datos sobre cómo fue su romance con el presentador.

Con más fuerza que nunca, Chabeli aseguraba que llegaba el momento de que se escuchase su testimonio porque durante años se le había callado y, sin pelos en la lengua, no dudaba en desenmascarar a Bertín: "Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona".

Aunque lo cierto es que lo más impactante de su testimonio es que cuando Chabeli llama a Bertín para comunicarle que se ha quedado embarazada de él, este le dice "que es imposible porque tiene la vasectomía hecha" y es que nunca tomaron precauciones.

Tras este testimonio, Europa Press ha podido hablar con Gabriela Guillen, quien confiesa no haber visto la última intervención de Chabeli en televisión: "No, no sé qué me habláis". En estos momentos, su prioridad es el bienestar de su bebé y piensa luchar por él: "por supuesto".

Gabriela se encuentra de baja y eso le ha ayudado a estar mejor: "estoy de baja, sí. Estoy bien, gracias". Al preguntarle si le está sobrepasando el revuelo mediático, la fisioterapeuta nos confiesa que "de verdad que me mantengo en la misma postura" y no dudaba en reírse cuando le mencionamos la supuesta vasectomía de Bertín.