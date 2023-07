Gabriela Guillén deja claro que no quiere saber nada de Chabeli Navarro

MADRID, 20 (CHANCE)

Gabriela Guillén no está pasando por su mejor momento. Desde que la semana pasada supiéramos que está embarazada de Bertín Osborne, su nombre no ha dejado de ser protagonista en los medios de comunicación... pero lo que no esperaba es que este miércoles saliese a la esfera pública una exnovia del presentador y que confesase que también se quedó embarazada, pero que abortó porque le convenció a hacerlo.

Esta mañana hemos podido hablar con Gabriela y ha dejado clara su postura: se mantiene al margen tras el comunicado de Bertín en el que niega todas las afirmaciones que Chabeli hace a la revista Lecturas y asegura que no quiere saber nada de lo que la susodicha ha dicho en la publicación: "Lo siento, no voy a decir nada como he dicho antes. No voy a dar declaraciones".

La empresaria no ha querido desvelar si se ha puesto en contacto con el cantante o si por su parte Chabeli la ha llamado, ya que ella aseguraba que se siente identificada porque está viviendo la misma historia. Gabriela nos ha asegurado que se encuentra bien, pero no quiere hacer comentarios: "Lo siento, no voy a decir más nada de verdad. Estoy bien, gracias. No quiero gracias".

Guillén no ha podido ocultar la tensión que le genera esta situación y ante un lapsus de la reportera en la que se dirige a ella como Chabeli, la fisioterapeuta ha perdido los nervios y ha contestado: "¡No, Chabeli nada! Soy Grabriela. No tengo el coche aquí joder".

Por último, Gabriela nos ha explicado que se marchará de vacaciones para desconectar de toda la polémica que hay servida en cuanto a su embarazo: "sí", pero no desvela el destino y si se reencontrará con Bertín durante esos días para hablar de cómo van a afrontar el nacimiento de su primer hijo en común.