Gabriela Guillén desafía a Bertín Osborne ante el inminente nacimiento de su hijo: "No tengo que demostrar nada"

Las informaciones sobre Gabriela Guillén y Bertín Osborne no cesan a pocos días de que la fisioterapeuta de a luz a su primer hijo. Será entonces cuando el artista pida las pruebas de paternidad para comprobar que el pequeño es suyo.

Algo de lo que la paraguaya asegura no tener ningún género de duda, aunque según ha dejado entrever José Antonio Avilés en 'Así es la vida', habría un tal Mauro que tendría mucho que decir sobre este asunto (dejando caer que Gaby habría estado con él además de con Bertín en las fechas en las que se quedó embarazada).

Algo que la futura mamá ha negado con rotundidad, tomándose estos rumores con buen humor y filosofía: "Pues que me lo presente. Que me lo presente porque no sé quién es. Que me lo presente. Estoy esperando saber más datos porque no sé. Que me lo presente" ha repetido entre risas en varias ocasiones, dejando claro que el padre de su pequeño es Bertín aunque algunos se empeñen en sembrar la duda.

"El tiempo dirá a las cosas, yo necesito estar tranquila de verdad, pero no tengo que demostrar nada. O sea, yo sé lo que digo y sostengo y ya está" ha sentenciando, asegurando que si el presentador no está seguro de su paternidad es algo que a ella no le importa: "Es problema suyo, preguntárselo a él porque yo no puedo hablar por él. preguntárselo a él por favor porque yo ya mi verdad y lo sé y en el momento que se tenga que saber todo pues se aclarará, ya está" ha afirmado harta.

Contando los días para verle la carita al bebé -cuyo nacimiento está previsto para el 31 de diciembre y del que se resiste a confirmar tanto el sexo como el nombre, aunque todo apunta a que es un niño- Gabriela asegura que se encuentra "bien" pero necesita "tranquilidad" para vivir esta recta final sin sobresaltos.

Desafiante, la fisioterapeuta asegura que no le importa que el artista tenga pensado hablar y dar su versión cuando nazca el bebé: "Ah, pues muy bien. Que hable lo que quiera decir". "Pues si él dice que es por dinero, pues él sabrá. Peor para él, ¿no?" le ha invitado entre risas, respondiendo a las recientes declaraciones del cantante el el podcast Druni dejando entrever que se le ha atacado por dinero en los últimos meses. "Yo no quiero hablar nada de él ni saber nada de él" ha sentenciado.

"No os voy a decir más, os agradezco mucho pero de verdad es que necesito estar tranquila en este momento porque es demasiado. Para mí mucha presión y es la última fase de mi embarazo y quiero estar tranquila. No quiero saber nada de nada, ni que se diga ni se deje de decir. de verdad que os pido por favor respeto y no estoy saliendo en los medios porque si quisiera podría estar todos los días, pero de verdad esto no es lo mío y yo quiero estar tranquila y quiero que nazca mi bebé tranquilo y tranquilamente y ya el tiempo dirá la verdad cuando tenga que ser" ha concluido, confesando que nadie de la familia de Bertín se ha puesto en contacto con ella.

Lo "único importante" en estos momentos para Gabriela es, como desvela, su bebé. "Que digan y se inventen lo que lo que quieran me da totalmente igual. Necesito pasar y estar tranquila. Al 2024 le pido tranquilidad por Dios. Salud y tranquilidad".