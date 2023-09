Gabriela Guillén, hundida tras salir a la luz su cita secreta con Bertín Osborne: "No tengo ánimos para nada"

MADRID, 29 (CHANCE)

Están siendo semanas muy convulsas para Gabriela Guillén. A poco menos de tres meses de convertirse en madre junto a Bertín Osborne, y tras un verano disfrutando de su embarazo alejada del foco mediático, la fisioterapeuta vuelve a estar en el ojo del huracán por su relación con el cantante.

Distanciados desde la pasada Feria de Abril, la pareja podría estar pensando en darse una segunda oportunidad después de la entrevista que la joven dio en 'Y ahora Sonsoles', en la que confesó que seguía queriendo al cantante, aseguró que siempre la había tratado muy bien y se lamentó de lo injusto de estar separados por las circunstancias en este momento tan especial de sus vidas.

Horas después de estas declaraciones, y como ha publicado la revista 'Diez minutos' en exclusiva, Gabriela se reunía con Bertín en la casa que el artista posee en Madrid, y casi dos horas después abandonaba el lugar con una gran sonrisa.

Una cita secreta que desataba las especulaciones acerca de una posible reconciliación, pero tras la que la fisioterapeuta reaparecía completamente desencajada para ir al hospital confesando que no se encontraba bien. Más tranquila, regresaba poco después a su domicilio explicando que se había tratado solo de una bajada de tensión pero que tanto ella como el bebé estaban perfectamente.

Tras acudir al hospital, Gabriela ha compartido un mensaje en redes sociales que ha activado las alarmas sobre su salud mental: "La depresión es una enfermedad muy grave. Seamos más empáticos con las personas, cada una tenemos nuestros problemas y muchas veces creemos que no somos capaces de superar, en un proceso muy largo de recuperar. Con una palabra puedes ayudar o destruir a alguien" escribía en Instagram.

Y hundida es como la hemos visto en su reaparición ante las cámaras: "No voy a hablar, lo siento mucho. Respetar mi dolor por favor" ha pedido muy seria, confirmando que ha perdido a un ser querido y no se encuentra en su mejor momento. "Por favor, de verdad. No quiero hablar y no tengo ánimos para nada" ha reconocido.

Sin embargo, sí ha querido aclarar que su visita a Urgencias fue solo "un susto". "Un poco de todo" ha confesado, sin ocultar que la presión mediática le ha pasado factura en los últimos días.

Gabriela no es la única mujer de la vida de Bertín que está en el punto de mira. Y es que harta de las informaciones sobre las presuntas deslealtades del cantante, Fabiola Martínez ha concecido una exclusiva a la revista 'Lecturas' dejando claro que "no era consentidora" y que, en el caso de ser infiel el cantante "ensució" su matrimonio.

Unas declaraciones que la fisioterapeuta preferiere no comentar: "No sé, no he visto nada. No voy a decir nada. Mirar, os agradezco muchísimo. De verdad que no tengo ánimos de hablar ni de decir nada al respecto. Es que no estoy en condiciones, lo siento mucho".