Gabriela Guillén niega conocer a la nueva mujer vinculada a Bertín Osborne y repudia los comentarios racistas que recibe

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Esta misma mañana, las 'mamarazzis' confirmaban que Bertín Osborne habría tenido una relación paralela a su matrimonio con Fabiola Guillén en el año 2017. Es por ello que el equipo de Europa Press ha hablado con Gabriel Guillén para preguntarle acerca de esta misteriosa chica que se ha sumado a la lista de nombres de mujeres que relacionan con el cantante.

Por su parte, la joven ha salido al paso de los dichos rumores, asegurando con firmeza no tener conocimiento alguno sobre esta supuesta relación. "No sé, no sé de quien me habláis, porque me lo estáis diciendo vosotros", ha declarado Gabriela, dejando claro que no está dispuesta a entrar en especulaciones sobre la vida amorosa de su expareja.

Sobre algunos comentarios racistas que ha recibido en redes sociales, Gabriela Guillén no ha podido ocultar su indignación. "Me parece fatal eso, porque una cosa no tiene nada que ver con otra. Entonces el racismo me parece abominable", expresa con contundencia.

La futura madre, visiblemente molesta, no entiende el por qué utilizan su embarazo para insultarla: "Pues sí, porque no tiene nada que ver. O sea, las mujeres aquí venimos a trabajar y yo sigo trabajando. No tiene nada que ver que yo me haya quedado embarazada para hacerme estos tipos de comentarios en mis redes. Me parece muy fuera de lugar y todavía en esta época que sigamos con este racismo en este país que es tan libre y que una mujer puede hacer tanto como el hombre, puede trabajar y hacer lo que quiera, y que todavía se siga haciendo este tipo de comentarios... racismo y también mucho machismo".

En cuanto a su embarazo, Gabriela prefiere alejarse de la polémica y simplemente asegura que "todo va muy bien, muchas gracias". Sin embargo, la joven deja claro que no tiene intenciones de hablar sobre Bertín Osborne. "No voy a hablar de él, no voy a hablar de él", afirmó rotundamente, marcando límites sobre ciertos temas de su vida privada.