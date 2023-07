Gabriela Guillén nos confiesa cómo se encuentra tras conocerse su embarazo

MADRID, 12 (CHANCE)

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han pasado a la historia después de conocer este miércoles que Bertín Osborne y Gabriela Guillén van a convertirse en padres. Una noticia que ha traído la revista Lecturas en su portada y que ha provocado un revuelo internacional al conocer que el presentador va a ser de nuevo padre a los 69 años. Si esta mañana hemos sabido gracias a Beatriz Cortazar que se trata de un "embarazo no deseado" y que ha sido un "accidente" para él, esta tarde hemos conocido la opinión de su 'amiga especial'.

Gabriela se ha visto sorprendía por la prensa y nos ha confesado encontrarse "un poco aturdida" y cuando le hemos preguntado por las declaraciones que ha hecho Bertín esta mañana nos ha contestado: "¿qué ha dicho?" y se ha quedado de lo más sorprendida con sus palabras: "bueno, él dirá lo que quiera, que se haga responsable de lo que diga, yo no voy a decir nada".

Si hay algo que ha querido dejar claro es que "obviamente hemos tenido una relación de lo que haya sido" y que no ha quedado en el pasado: "no, no pasado, no voy a entrar al trapo". Tanto es así que Gabriela nos ha asegurado estar "muy contenta e ilusionada, es lo más importante para mí ahora mismo".

Eso sí, nos ha llamado especialmente la atención que Gabriela nos haya confesado que "ha sido una sorpresa" que saliese la noticia este miércoles... de hecho nos ha desvelado que "mi familia también, la mayoría de mi familia también" se han enterado por la prensa. En cuanto a cómo se lo han tomado las hijas del presentador, la fisioterapeuta nos ha dejado claro que: "No lo sé, no lo sé de verdad".

Además, le hemos preguntado sobre el sexo del bebé y nos ha comentado que "todavía no se sabe", pero que "a mí me apetece una niña"... y al decirle que Bertín tiene muchas hijas, Gabriela se ha mostrado rotunda: "Bueno, pero esta va a ser mía, es mi hija".

Gabriela ha aclarado que "estoy muy bien, muy tranquila, fenomenal, no tengo ni mareos ni nauseas" y que "lo más importante es que quiero estar tranquila, fuera de todo esto, ya sé que es imposible por ser él la persona que es, quiero estar tranquila con mi bebé". Eso sí, ha concluido sus declaraciones asegurando que este embarazo "es una decisión mía y hasta aquí es mi vida y no tengo que dar explicaciones".