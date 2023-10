Gabriela Guillén practica sus habilidades como mamá

MADRID, 3 (CHANCE)

Disfrutando al máximo de su embarazo a pesar de los muchos contratiempos que está teniendo, Gabriela Guillén está dispuesta a exprimir esta nueva etapa de su vida al máximo en la que la cuenta a trás para convertirse en mamá está cada vez más cerca.Aunque Gabriela tiene muy lejos a la familia, la joven está teniendo el apoyo incondicional de muchos de su amigos que no la han dejado sola en ningún momento. En esta ocasión Gabriela puso en práctica todos sus conocimientos de mamá para ejercer de canguro con el hijo de una amiga. Muy diveretidos y cómplices, ambos volvieron de casa compartiendo juegos al mismo tiempo que Gabriela se mostraba rotunda con la prensa: "Ahora mismo no voy a hablar, estoy muy cabreada y muy cansada de todo". Unos segundos antes de entrar en su domicilio, la joven insistía en su cabreo: "Pronto se va a aclarar todo".Sin lugar a dudas este embarazo no está siendo naa fácil para Gabriela y es que ha tenido que enfrentarse a numerosas informaciones y rumores sobre su estado y la relación que mantiene con el futuro papá del bebé. Por el momento, ella prefiere mantenerse al margen y disfrutar de su círculo de amigos más cercano en el que ha encontrado un apoyo permanente.