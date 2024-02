Gabriela Guillén, primeras palabras tras presentar a su bebé a los mejores amigos de Bertín Osborne

MADRID, 21 (CHANCE)

Tras unos días sin noticias de Gabriela Guillén, cuya demanda de paternidad a Bertín Osborne ha quedado totalmente eclipsada por la detención de Antonio Tejado y por el romance bomba de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, la paraguaya vuelve a estar en el punto de mira por su reciente encuentro con dos de los mejores amigos del cantante de rancheras.

Y es que a pesar de que no tiene ningún tipo de relación con Bertín, no quiere que pase lo mismo con sus amistades en común, y como publica este miércoles la revista 'Lecturas', la semana pasada quedó en un céntrico hotel de la capital con José Luis López 'El Turronero' para presentarle a su bebé.

No fue la única 'presentación oficial' de su hijo, que ya tiene mes y medio, puesto que tras abandonar su reunión con el empresario de Ubrique por separado y con hora y media de diferencia -buscando no ser pillados por la prensa- Gabriela ponía rumbo a la tienda de 'El Capote', cuyo dueño fue quien les presentó a Bertín y a ella en abril de 2022.

Dos reencuentros con dos de las personas más cercanas al presentador tras los que la modelo ha reaparecido, sin ocultar su felicidad porque 'El Turronero' y Rafael Dona Vega no le hayan dado la espalda a pesar de su estrecha amistad con Bertín. "No voy a decir nada, pero tienes razón" ha confesado Gaby con una sonrisa, confirmando así que dos de los mejores amigos del artista ya conocen a su hijo.

Reconociendo que por el momento el pequeño no le deja dormir demasiado -"se me ve en la cara" bromea- la paraguaya también se ha pronunciado sobre el carrito nuevo que se compró hace unos días, después de que el robado no apareciede: "No me queda otra" se ha lamentado, admitiendo que ya no tiene esperanzas de que la policía encuentra la sillita que le sustrajeron de su coche hace casi un mes.

Sin embargo, Gabriela no ha querido confirmar si tal y como ha asegurado su amiga Raquel Arias, estaría dispuesta a perdonar a Bertín y a tener una relación cordial si él diese el primer paso.