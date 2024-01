Gabriela Guillén responde a Bertín Osborne tras revelar que se enteró del nacimiento de su bebé por un amigo

MADRID, 11 (CHANCE)

Bertín Osborne ha salido al paso de especulaciones y ha roto de nuevo su silencio en la revista ¡Hola! tras el nacimiento el pasado 31 de diciembre del hijo de Gabriela Guillén, del que ha dejado claro que no piensa ejercer de padre aunque las pruebas de paternidad demuestren que tal y como asegura la fisioterapeuta es suyo. "No quiero ser padre" ha confesado, aclarando que su examiga especial lo supo desde que se enteró de que estaba embarazada y que, aun así, decidió seguir adelante y convertirse en madre en solitario.

Confirmando que su relación está completamente rota, el cantante ha revelado en sus nuevas declaraciones que se enteró de la llegada al mundo del bebé un día después de su nacimiento -el 31 de diciembre- y que recibió la noticia a través de un amigo en común. Además, y aunque no ha querido entrar en detalles, Bertín explica que no ha hablado con Gabriela para darle la enhorabuena, aunque no duda en desearle lo mejor públicamente.

Al margen de esta entrevista del artista que demuestra que están más alejados que nunca, la paraguaya continúa con su día a día volcada completamente en su hijo, y este martes ha acudido a una revisión con el pequeño a un hospital cercano a su domicilio.

Acompañada por su madre -para la que ha pedido respeto a través de un duro comunicado enviado a la prensa- y con el bebé en una mochila de porteo, Gabriela entraba en el centro médico ocultando su rostro bajo una mascarilla, y del mismo modo salía horas después con unos informes en la mano que observó atentamente.

Y ha sido a su llegada a su casa cuando, sin pronunciarse sobre las declaraciones de Bertín asegurando que se enteró un día después de que había dado a luz por un amigo, sí ha querido dejar algo claro: El artista no ha intentado ponerse en contacto con ella desde que nació su hijo el pasado 31 de diciembre.