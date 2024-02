Gabriela Guillén, sonriente y relajada, se va de compras antes de su entrevista en televisión

MADRID, 2 (CHANCE)

Unas horas antes de que la mamá vuelva a un plató para dar una nueva entrevista en televisión, hemos podido verla junto a su madre haciendo uno de sus planes favoritos: irse de tiendas. Esta vez, sin la compañía de su bebé, ha ido a una reconocida tienda de productos para los más pequeños y ha estado echando un ojo.

Su madre esperaba tranquilamente en el mostrador mientras la fisioterapeuta miraba tranquilamente varios modelitos para su bebé. Se mostraba tranquila mientras la dependienta escaneaba su compra y la colocaba dentro de la bolsa. Esto ocurría tan solo unos días después de ser víctima del robo de su carrito. Madre e hija han salido juntas de la tienda con una sonrisa en el rostro y la joven se colocaba las gafas de sol a pesar de seguir dentro del centro comercial.

También ha querido pasarse por una conocida tienda de muebles y hemos podido hablar con ella mientras guardaba en el maletero la bolsa de la compra. Al preguntarle si finalmente desvelará el nombre de su hijo, algo que sigue siendo un secreto, respondía: "Pues se hará esperar porque no lo diré". Recientemente aseguraba en una de sus entrevistas que esto lo hacía por el bien del menor y por preservar su intimidad ante la prensa.

Sobre si Rafa Dona es el interlocutor entre ella y Bertín, se sorprendía diciendo: "¿Qué? Es que me decís unas cosas que ni me entero, yo, vamos, me dais la información vosotros porque yo no tengo ni idea" y ha querido recordar que no desvelará a la prensa qué ocurre con la prueba de paternidad. Debido a la ausencia de su bebé, ha querido aclarar que se encuentra "fenomenal" aunque no aclaraba si le había dejado en casa de una amiga.