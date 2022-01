Gabriela Ostos confirma que ella y todos sus hermanos se despedirán de su padre

MADRID, 10 (CHANCE)

Tras tener que decirle adiós a su padre debido a un repentino infarto a los 90 años, Gabriela Ostos se muestra completamente desolada y emocionada al recordar una de las perosnas más importantes para ella, su padre Jaime Ostos. "Están siendo días muy difíciles y esto se está alargando desgraciadamente por las circunstancias" nos ha confesado Gabriela cuando salía de su domicilio.Con el cuerpo del diestro aún fuera de España debido a que su fallecimiento tuvo lugar durante un viaje a Colommbia junto a su mujer Mari Ángeles Grajal, su hija aún desconoce qué sucederá en los próximos días cuando el cuerpo sin vida de su padre llegue a Madrid: "Mi padre llega el miércoles a la una y media y no te puedo decir nada más porque no hemos hablado la familia para ver qué va a ocurrir... Estamos en ello". A pesar de la incertidumbre, Gabriela sí que confirmó que tanto ella como sus hermanos estarán presentes en la capital: "Todavía no sabemos que vamos a hacer, no te puedo decir nada. Mari Ángeles es su esposa y es la que tiene que tomar la decisión, nosotros somos sus hijos y estaremos ahí para apoyarla en todo. Estaremos todos, estaremos los cuatro".Agradecida por todas las muestras de cariño y apoyo que han recibido por parte de muchos de los amigos que disfrutaron de la compañía de su padre durante tantos años, Gabriela no perdió la oportunidad de dar las gracias: "Estamos recibiendo mucho apoyo gracias a Dios. Era una persona muy querida y gracias a Dios tenemos muchos amigos que nos están apoyando".