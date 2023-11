Gabriela Ostos reaparece tras las polémicas con Mari Ángeles Grajal

MADRID, 11 (CHANCE)

La Asociación Mujer y Tauromaquia celebraba este viernes su primera entrega de premios en la Real Venta de Antequera, en Sevilla. Una cena de gala con fines benéficos a la que acudieron multitud de rostros conocidos del mundo del toro, como Gabriela Ostos, hija del recordado Jaime Ostos, o Manuel Jesús 'El Cid' entre otros.

Después de todas las polémicas que ha habido entorno a la herencia de Ostos, Europa Press hablaba en exclusiva con Gabriela y nos respondía así al preguntarle qué le parece todo lo que se ha dicho de Mari Ángeles Grajal estos último meses: "Todos estamos donde tenemos que estar".

Rotunda y sincera, como siempre, Gabriela nos aseguraba que no tiene nada que decir al respecto: "No, lo siento, de verdad", dejando a un lado la polémica de los enseres personales del torero que no se pudieron llevar de su domicilio.

Eso sí, la hija del diestro recordaba con cariño a su padre y esperaba poder honrarle cada día de su vida luchando por la tauromaquia: "Para mí, es un momento muy especial porque todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mi padre y por su recuerdo. Y porque la tauromaquia somos nosotros, el toro es nuestra afición y nuestra pasión y eso es lo más importante ahora mismo. Defenderlo para que siga y podamos seguir asistiendo a un espectáculo tan maravilloso".

Recordemos que hace unos meses salía a la luz el testimonio de Jaime Ostos Jr sobre lo mal que se había portado Mari Ángeles Grajal con ellos cuando falleció su padre y el impedimiento que les puso para recoger los enseres personales del torero. Sin embargo, parece que Gabriela prefiere llevar estas rencillas familiares en silencio y alejada de las cámaras.