Gadea Group facturará 13 millones de euros anuales a partir de diciembre

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Gadea Group, que contiene varias marcas de restauración como Sushimore, Pan Bao, Kaleka Poke, No Mames Wey y The Cup, alcanzará una facturación media de 13 millones de euros anuales a partir de diciembre, según ha anunciado la unión de empresas.

El grupo cuenta con 32 locales por todo el territorio nacional, de los cuales 10 se han abierto en los últimos meses, y esperan llegar a los 50 locales antes de que acabe el año. Su expansión se materializa con un modelo de franquiciado de bajo coste que, según señalan, fomenta el autoempleo y permite a sus propuestas gastronómicas llegar a puntos geográficos inaccesibles para la competencia.

El año 2020, acusado por la pandemia, fue un año de crecimiento para Grupo Gadea, que ha continuado en 2021 con un crecimiento de 10 franquicias en Valladolid, Cantabria, Valencia, Canarias y Madrid, sumando un total de 32 locales nuevos. Las próximas aperturas en Vic, Vilanova y Sant Just, además de su expansión de la mano de una gran cadena de supermercados en Palma de Mallorca y Valencia.

El año anterior, el crecimiento fue de un 20 % en su facturación, tendencia que esperan superar en 2021 con un 50 % más. De este modo, tal y como ha indicado el director ejecutivo de la compañía Roger Antelo, "queremos ser uno de los principales grupos de restauración del país y vamos a trabajar en ello apoyándonos en socios como una de las principales cadenas de distribución del país". El ejecutivo ha señalado que este crecimiento ha supuesto, "la creación de 35 nuevos puestos de trabajo, que llegarán a las 100 nuevas posiciones en caso de cumplir con nuestras previsiones".

Grupo Gadea se unió al mundo de las cocinas fantasma, un negocio que propone cocinas únicamente para la preparación de alimentos destinadas al reparto a domicilio. Gracias a ello, con poca inversión y tiempos acotados, el grupo cada día refuerza su expansión.

El director ejecutivo del grupo, Roger Antelo, ha indicado que han crecido significativamente en el último tiempo porque "todas las opciones propuestas son versátiles y pensadas para adaptarse a las diversas circunstancias de cualquiera que quiera emprender de manera fácil y rápida".

"Las sencillas condiciones de generar autoempleo que brindan las franquicias combinadas con las cocinas fantasmas ha sido una fórmula exitosa para la marca, debido al contexto de crisis que la pandemia ha traído y las dificultades de introducirse en un mercado cada vez más hermético y con escasas oportunidades de trabajo", ha señalado Antelo.

"Es una vía ideal para generar ingresos personales estables y emprender un proyecto". La restauración está viviendo un momento de transformación y Grupo Gadea ha innovado con modelos de negocio flexibles con 'Delivery', 'Take Away', 'Grab and Go' o 'Dark Kitchen', además del propio consumo en el local, para que "cada franquicia pueda adaptarse al as necesidades de su público de la mejor manera", ha concluido Antelo.