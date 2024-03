Galicia aborda con Asturias, Cantabria y País Vasco un frente cantábrico en pro de una flexibilización de PAC

El conselleiro do Medio Rural demanda que se tenga en cuenta las especificidades del norte en cuestiones como el tamaño de las explotaciones

El conselleiro do Medio Rural de la Xunta, José González, se ha reunido, de forma telemática este miércoles, con sus homólogos de Asturias, Cantabria y País Vasco para avanzar en un frente cantábrico, que cuente con respaldo de organizaciones agrarias, para reclamar de forma conjunta una mayor flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y que se adapte a las especificidades del norte.

En el encuentro también han participado el consejero de Medio Rural de Asturias, Marcelino Marcos; el consejero de consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Pablo Palencia; y el viceconsejero de Agricultura del País Vasco, Bittor Oroz.

En declaraciones, este miércoles en Santiago, antes del encuentro, González ha expresado que cree que esta alianza cantábrica "va a ayudar" en las reivindicaciones del norte sobre la negociación del nuevo plan estratégico de la PAC que "no se están aceptando hoy en Madrid".

Así, espera que haya un cambio por parte del Ministerio de Agricultura de cara a la próxima conferencia sectorial con los consejeros del ramo. Esta misma semana se celebran reuniones de carácter técnico en Madrid entre Ministerio y comunidades.

Tacha de "insuficientes" las medidas recogidas por el Ministerio para la nueva PAC, pues "tienen mucho más en cuenta" a la España mediterráena que al norte. El conselleiro do Medio Rural lamenta que "las trabas burocráticas se ven agravadas por circunstancias coincidentes en la cornisa cantábrica", entre las que ha citado cuestiones como el minifundismo, la irregularidad de parcelas, el tamaño de explotaciones, pluviometría o tipos de suelo.

Apunta que "no hay ningún agricultor o ganadero en contra de exigencias medioambientales", pero censura que las autoridades europeas "están poniendo encima de la mesa ecorregímenes imposibles de cumplir". "Pedir que no se siegue en julio o en agosto es prácticamente decir que no se aplique el ecorregímen", advierte. De esta forma, se proponen mejorar los relativos al pastoreo extensivo, a las islas de biodiversidad y a la rotación de especies.

Igualmente, José González vuelve a pedir que España lidere de la petición de una suspensión temporal de la nueva normativa comunitaria agraria mientras no se adapte a una mayor flexibilidad.