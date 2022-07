Galicia pide "certezas" al Gobierno sobre el futuro de la central de As Pontes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha pedido "certezas" al Gobierno central en relación al futuro de la central térmica de As Pontes (A Coruña) y ha advertido que la falta de claridad "no beneficia".

Así se ha pronunciado después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmase que, tras preguntar a Red Eléctrica de España, sus previsiones de garantía de suministro concluyen que "en principio" no será necesario que la central térmica de As Pontes (A Coruña) entre de nuevo en funcionamiento.

"Tenemos un parque de generación que nos permite funcionar a no ser que haya una acumulación de catástrofes, sin As Pontes", ha constatado Ribera, en declaraciones ofrecidas a Antena 3 recogidas por Europa Press, con respecto a la posibilidad de mantener la actividad en esta planta de Endesa.

En la entrevista, la vicepresidenta ha reiterado su posición partidaria de mantener un calendario de cierre ordenado de las centrales nucleares en España y ha puesto en el punto de mira a las plantas de Francia de las que ha destacado sus problemas de corrosión y falta de seguridad derivadas de la "acumulación de tiempo".

Preguntado al respecto tras el Consello de la Xunta, Rueda ha replicado que es necesario dar "certezas" y que "la incerteza" no "beneficia" en una cuestión que influye y tiene efectos en empleos en la Comunidad.

Finalmente, ha precisado que la decisión final sobre si se reactiva o no la central depende "de un informe" que todavía no se ha concretado "y no del propio criterio político de la vicepresidenta", a la que ha insistido en pedir "certezas".