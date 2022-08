Galicia no prevé recurrir el decreto de ahorro energético, pero Rueda insiste en que no será "útil"

El presidente gallego lamenta que la Conferencia Sectorial del lunes "no era para consensuar absolutamente nada"

PONTEVEDRA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del PP, ha confirmado que Galicia acatará y que "en principio" no recurrirá el decreto con medidas de ahorro energético que entra en vigor a partir de este martes con carácter obligatorio. Con todo, ha advertido que no van a ser "útiles".

A preguntas de los medios al respecto tras visitar unas obras en una senda peatonal en Vilanova de Arousa (Pontevedra), el mandatario gallego ha asegurado que todavía están los servicios jurídicos de la Xunta "analizando" el decreto, pero que "en principio" no es su "idea" recurrirlo como sí avanzó la Comunidad de Madrid, que irá al Tribunal Constitucional.

Con todo, Rueda se ha quejado de que "hasta ayer", con la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el lunes, el Gobierno central no había abordado las medidas con las comunidades autónomas, algo que afirmó que había sido así y que "después reconoció que no".

Además, el presidente de la Xunta ha criticado que se hablase "de que iba a haber un consenso" en el texto de las medidas, cuando finalmente esa reunión "no era para consensuar absolutamente nada".

"(La Conferencia Sectorial) era para decir que tiraban hacia adelante, para constatar que no existía ningún diálogo y por tanto hoy entra en vigor el decreto tal y como lo redactó el Gobierno sin hablar con ninguna Comunidad Autónoma y, a la vista de las reacciones, sin hablarlo con ninguno de los sectores afectados", ha lamentado.

"NO VA A SERVIR"

Rueda, tras insistir en que la Administración gallega cumplirá la norma, ha dicho que no discute "los objetivos" que se pretenden con este plan de ahorro, sino que cuestiona "un decreto que no va a servir para alcanzarlos, de ninguna manera".

"No queda otra que acatarlo. Es una pena que el Gobierno no entendiese que las cosas, además de ser obligatorias, deberían ser útiles. Y este decreto no lo es", ha sentenciado el presidente gallego.