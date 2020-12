Galicia rechaza partidas para la memoria histórica porque hay "necesidades más urgentes" con la pandemia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

La directora general de Relaciones Institucionales y Parlamentarias del Gobierno gallego, Blanca García-Señoráns, ha rechazado la petición de los socialistas de impulsar un plan para la recuperación de la memoria histórica y una partida específica en los presupuestos autonómicos de 2021 para "cumplir con la Ley de Memoria Democrática".

En el marco de la Comisión Institucional del Parlamento de Galicia, García-Señoráns ha defendido la labor realizada en la Comunidad, donde, ha asegurado, "se están dando pasos adelante", y tras defender que la memoria histórica se aborda con "transversalidad" en los departamentos de la Xunta, ha replicado que la propuesta del PSdeG "no aporta nada".

Así las cosas, tras afear al PSdeG que se sitúe en el "pasado", ha defendido que la Xunta está "a las necesidades más actuales y urgentes" de los gallegos, y ha apuntado que los presupuestos "históricos" de la Comunidad están diseñados para enfrentar la pandemia, impulsar la recuperación económica y el empleo, y atender a las familias en el plano social.

Por su parte, Paloma Castro ha acusado al Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo de "ocultar una falta de respeto total hacia la historia y sus víctimas". "No podemos mirar para otro lado, tenemos que cerrar heridas porque no hay pueblo en Galicia en el que no fuese 'paseado' algún vecino, y sus restos sigan enterrados en alguna fosa, cunetas, en los montes o en tapias de cementerios", ha sentenciado.