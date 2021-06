Galicia seguirá su "hoja de ruta" en la desescalada mientras ve si la del Gobierno es "de obligado cumplimiento"

Feijóo avanza que defenderán "modificaciones" si la asesoría jurídica concluye que las directrices son vinculantes para todas las autonomías

Galicia seguirá su "hoja de ruta" para la desescalada hasta que la asesoría jurídica de la Xunta determine si algunas "partes" del protocolo que el Ministerio de Sanidad presentó este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con normas sobre hostelería y ocio nocturno y eventos multitudinarios para la 'nueva normalidad' son de "obligado cumplimiento".

Preguntado por los medios tras participar en un congreso este jueves en Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto el foco en que "este documento no ha sido aprobado por todas las comunidades autónomas" y en que las que votaron en contra --Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y Euskadi-- aglutinan a "más de la mitad de la población española".

Así, ha remarcado que este texto "no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE)" y ha afirmado que "hay bastantes dudas" de que "un protocolo que se lleva a una reunión sin acreditar en el orden del día que se va a convertir en una normativa obligatoria" se pueda "cambiar" durante el encuentro para que su contenido deba acatarse.

En este sentido, el presidente gallego ha incidido en que "los documentos vinculantes tienen que aparecer en el orden del día como proyectos vinculantes" y ha recordado que "hasta la fecha" se había trabajado en un protocolo con "recomendaciones", por lo que ha acusado al Gobierno de "improvisar".

Por el momento, el titular del Ejecutivo autonómico ha recordado que la asesoría jurídica de la institución que preside analiza si las normas para la 'nueva normalidad' son vinculantes e invaden competencias autonómicas.

En el caso de que se determinase que el documento debe acatarse, ha asegurado que se presentarán modificaciones, ya que resultaría "muy difícil" explicar a los hosteleros un texto que "no conocen", "no fue hablado con ellos" y "llega a la conclusión de que en espacios exteriores puede haber más peligro que en espacios anteriores".

En esta línea, ha cuestionado las normas establecidas en el documento. "No entendemos cómo se dice que en una terraza en el aire libre a partir de las 12 de la noche no se puede servir y, sin embargo, se puede estar en lugares cerrados hasta las 3 de la mañana. No comprendemos ese criterio de Salud Pública y, por tanto, no lo compartimos", ha apuntado.

Además, Feijóo ha señalado que la Xunta seguirá trabajando en sus protocolos con el comité clínico, cuya efectividad ha defendido, y ha apuntado que buscará "mantener" los protocolos de Salud Pública que validó este último. Así, ha indicado que la aplicación del documento para la 'nueva normalidad' no permitiría la ampliación de reuniones que estudiará este grupo de expertos la próxima semana.

En concreto, ha defendido que en territorios con índices de incidencia acumulada de 150 o 250 nuevos casos "no se deben cerrar los interiores" de los locales y ha reprobado que estos "tengan conductas más restrictivas" en su parte exterior que dentro.