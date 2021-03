Galicia tacha de "desleal" la publicación del plan estatal de Semana Santa "sin haber escuchado a las comunidades"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este viernes que el Gobierno autonómico ha presentado ya una queja formal por el plan de medidas de Semana Santa, una publicación que ha tachado de "desleal institucionalmente", ya que "Sanidad no ha escuchado las alegaciones que las Comunidades Autónomas tenían derecho a hacer".

"No es lógico que el Ministerio de Sanidad de por hecho algo para lo que las comunidades no han dado su conformidad. No puede hablar por todos, cuando solo habla por el mismo. Nuestra opinión no ha sido escuchada", ha criticado Rueda.

El vicepresidente ha explicado que, tras el borrador del Plan, se abrió un periodo de alegaciones que el Gobierno central no ha respetado.

"Seremos parte del consenso final pero eso no fue lo que ocurrió ayer. Publicaron un borrador como si fuese un acuerdo, cuando no lo es", ha señalado Alfonso Rueda, que ha subrayado que lo "único" que pide la Xunta es "un poco más de tiempo, estar más cerca de las fechas" para tomar medidas que, "con base siempre en la prudencia", "se adapten a la situación y provoquen los menos perjuicios posibles".

El vicepresidente también se ha pronunciado sobre la concedida a la hostelería para la implantación de los códigos QR con los que se controlará el aforo en los locales.

Rueda ha indicado que, dada la predisposición de los hosteleros a la colaboración y a la sobrecarga del sistema que se venía produciendo al recibir muchas peticiones al mismo tiempo, ve "lógico" prorrogar el periodo de solicitudes.

Con todo, ha apuntado que "el 60% de los hosteleros ya lo tienen instalado" y ha recalcado que, aunque dispongan de más tiempo para este sistema de control concreto, "el resto de medidas como la mascarilla o la distancia, sí son obligatorias y están en vigor desde el primer día".