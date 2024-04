Gallardo condena "la dictadura que se empieza a vivir en España" aunque elude encuadrar al franquismo en dicho régimen

TUDELA DE DUERO (VALLADOLID), 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha eludido hablar de franquismo como dictadura ante su alusión en la Proposición de Ley de Concordia presentada por PP y Vox, lo que sí ha condenado es "la dictadura" que, a su juicio, "se empieza a vivir en España".

"Yo condeno todas las dictaduras, empezando por la que estamos empezando a vivir en España, en la cual vemos que el Poder Ejecutivo le dice al Poder Judicial que hay determinados delitos que se persiguen o no, en función de si uno es socio o no del Gobierno, eso es todo lo que tengo que decir", ha relatado.

El vicepresidente ha lamentado que el Gobierno central haya decidido recurrir "una vez más" al "comodín de Franco" con sus críticas a la Proposición de Ley de Concordia con el fin de "esconder sus miserias".

García-Gallardo se ha referido a este asunto durante su visita a una plantación de espárragos en el municipio vallisoletano de Tudela de Duero (Valladolid), donde ha defendido que la intención de la Proposición de Ley es lograr la "concordia" ante un relato histórico, a su juicio, "sesgado y mutilado" y que ofrece el "trato favorable" a unas víctimas y "no" a otras, motivo por el que la normativa propuesta amplía el periodo hasta 1931, es decir, la II República.

De este modo, el vicepresidente ha asegurado que "está muy tranquilo" ya que actúa en el "ámbito de sus competencias" y siempre desde la búsqueda del "interés general, no sólo para las víctimas de represión que pudiera haber durante el régimen de Franco, sino también en otros periodos de la historia de España". "Habrá un momento en el que no necesitemos una Ley para que la concordia sea real", ha explicado.

En cuanto al anuncio del Gobierno de que recurrirá la Proposición de Ley de Concordia ante el Tribunal Constitucional, García-Gallardo se ha sorprendido de que esta sea la respuesta de un Gobierno que lleva a efecto un "ataque sin precedentes a la Constitución o a la separación de poderes".

Así, García-Gallardo se ha mostrado "totalmente seguro" de que la norma que proponen PP y Vox en Castilla y León no está fuera de la Constitución. "En España, a pesar de lo que hace la izquierda cuando está en el poder, hay libertad de pensamiento, hay libertad de cátedra, y cada uno puede expresar con libertad lo que opine, nosotros, en esa ley, con los dos grandes grupos que sostenemos al gobierno, hemos confeccionado un texto para buscar la concordia que se ha perdido en España desde hace décadas, desde el gobierno de Zapatero, con sus leyes sectarias de memoria histórica", ha explicado el vicepresidente.

En cuanto a si considera al franquismo una dictadura García-Gallardo ha evitado utilizar esos términos y ha considerado que son los historiadores los que tienen que analizar esta cuestión. "Yo no voy a entrar en ese juego, yo soy un político de Burgos, nací en el año 1991, nací en democracia y estoy muy a gusto en democracia".

"No voy a entrar en ese juego del Partido Socialista, no voy a condenar la reconquista, no voy a condenar lo que hicieron los reyes católicos, no voy a condenar lo que hizo ningún rey, porque la historia está para estudiarla, para aprender de ella y para mirar al futuro aprendiendo las lecciones del pasado", ha zanjado García-Gallardo, quien ha aclarado que Vox no propone en España "un régimen como el de Franco" sino que lucha por "reforzar las garantías de un Estado constitucional y de una separación de poderes".

Por último, García-Gallardo ha reseñado que el objetivo de la normativa es recuperar "el abrazo del 78".