Gallardo (Vox) traslada en UE que las políticas climáticas son una "completa estafa" y respalda movilizaciones agrarias

VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha intervenido este jueves en el plenario del Comité de las Regiones de la UE, donde ha trasladado que las políticas climáticas son "una completa estafa". "Cada día lo sabe más gente", ha asegurado.

En este foro García-Gallardo ha reconocido que el clima cambia y ha defendido que se debe proteger el medio natural, aunque ha considerado que las políticas climáticas "no van sobre eso" sino de "limitar la soberanía energética, industrial y alimentaria con la falta excusa del medio ambiente".

"Europa no tiene un problema de emisiones de CO2, quizás China lo tiene, pero Europa no, el problema lo tenemos con unas élites que están arruinando a nuestro campo y a los trabajadores europeos para favorecer a potencias económicas extranjeras, Bruselas ha traicionado a los europeos y estos ya no aguantan más", ha defendido el vicepresidente del Gobierno.

Tras esta intervención García-Gallardo ha acudido a la manifestación de los agricultores que se celebraba en la Plaza Luxemburgo para mostrar su apoyo a las protestas. "No se resignan a que las élites terminen con su forma de vida y su futuro, ellos resisten en las calles y nosotros no vamos a dejarles solos. Abajo la Agenda 2030. Arriba el sentido común", ha concluido.