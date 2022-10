Gamarra achaca los abucheos a Sánchez a que la gente le tiene "calado" y se ha "hartado" de sus "mentiras"

Pide al jefe del Ejecutivo que "no meta miedo a los pensionistas", que "saben que el PP garantizará" la revalorización de las pensiones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado este jueves al jefe del Ejecutivo que recibe abucheos en la calle, como el que tuvo lugar en el desfile militar del 12 de octubre, porque la gente "se ha hartado" de sus políticas y de sus "mentiras". A su entender, "los españoles ya tienen muy calado" a Pedro Sánchez.

"Mi conclusión es que usted ya tiene fatiga de tanto mentir porque no solo es que mienta sin datos, es que usted miente contra los datos y contra la realidad", ha exclamado Gamarra en su segunda intervención en el debate del Congreso para debatir sobre las medidas anticrisis del Gobierno y el Consejo Europeo de Praga de la pasada semana.

Tras recalcar que los ciudadanos ya conocen a Sánchez y le tienen "muy calado", ha preguntado al jefe del Ejecutivo "si cree que es casualidad" los resultados electorales en Andalucía --donde el PP cosechó una holgada mayoría absoluta-- o "los datos de todas las empresas demoscópicas" que sitúan a los 'populares' en primera posición. "A usted ya le conocen y su mentira se ha convertido en algo característico de su manera de gobernar", ha proclamado.

ACONSEJA A SÁNCHEZ SALIR A LA CALLE Y NO NEGAR LA REALIDAD SOCIAL

Dicho esto, la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha aconsejado a Sánchez "salir a la calle" y no convertirse "en un negacionista de la realidad social y económica que está viviendo el país".

"Entiendo perfectamente que no puede pisarla y que le tiene que resultar muy incómodo tanto abucheo. Es posible que le estén haciendo creer aquellos que le rodean que todo está organizado, pero no, es la sociedad española que se ha hartado. Hable con ellos, escúcheles y pregúnteles a ellos si están mejor que hace cuatro años. Y si creen además que usted esto lo puede mejorar porque le van a contestar que no", ha proclamado.

La 'número dos' del PP ha señalado que cuando el PP llegó al Gobierno a finales de 2011 encontró una tasa de paro juvenil del 53,9% y la dejó en el 34,6%. "A ver si usted consigue con sus políticas la misma bajada que las políticas del PP lo hicieron", ha apostillado.

Asimismo, ha echado en cara a que no "devuelva" a la clase medida y trabajadora lo que está pagando de más por la inflación a pesar de la elevada recaudación y ha señalado que deflactar la tarifa del IRPF no es algo que pida solo el PP sino también los 'barones' socialistas.

"Sabe perfectamente que es una buena media, pero prefiere tener los millones usted para repartirlos como le parezca conveniente porque no hay nada más poderoso que el BOE y eso es lo que usted tiene a su alcance. Solo usted. Y ahí es donde demuestra su poder pero también que no está dispuesto a revertir en las clases medias y trabajadoras el sacrificio que están haciendo", ha espetado al jefe del Ejecutivo.

En este punto, la dirigente del PP ha resaltado que una familia con 25.000 euros de renta al año y dos hijos "no va a recibir ninguna ayuda" de las que habla el Gobierno en material fiscal al fijar el umbral en los 21.000 euros.

Sobre si el PP apoyará esas medidas del Ejecutivo, Gamarra ha indicado que "lo primero es conocerlas" y "leerlas", como por ejemplo el llamado "impuesto de solidaridad", pero "no tienen absolutamente nada".

"Si son buenas medidas, por supuesto que tendrán nuestro apoyo. Pero le invito también a que las medidas que le hemos trasladado las analice porque son buenas", ha dicho, en alusión a la bajada del IVA de la cesta de la compra, la deflactación de la tarifa del IRPF o la ampliación del IVA de la luz y el gas a partir de enero.

También le ha pedido que "no mienta tanto" en relación con la interconexión con Francia, ya que, según ha dicho, estaba "financiada" y "si se paralizó la responsable se llama" Teresa Ribera. "No fue Rajoy, fue su vicepresidenta", ha proclamado, para añadir que las relaciones con Argelia tampoco "las ha fastidiado el PP" sino el propio presidente del Gobierno, algo que debería arreglar.

"NO META MIEDO A LOS PENSIONISTAS"

Como ya ha hecho en su primera intervención, Gamarra ha insistido en que fue el PSOE el que en el año 2010 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "adoptó medidas contra el Estado del Bienestar", en alusión a la "congelación de las pensiones".

Dicho eso, ha pedido a Sánchez que no "utilice el miedo con los pensionistas" porque ése es "el principio fundamental del Pacto de Toledo". "No meta miedo a los pensionistas, que saben perfectamente que el PP siempre estará a su lado y garantizará no solo la actualización presente sino las revalorizaciones futuras", ha finalizado.