Gamarra advierte a Sánchez que hay límites éticos y denuncia que pacte con quienes "pusieron en jaque la democracia"

"Con lo que costó derrocar al terrorismo no se puede entender que convierta en socio preferente a los sucesores de HB", critica

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hay "límites éticos" y ha denunciado que pacte con quienes "pusieron en jaque la democracia", en referencia a EH Bildu.

El PP ha inaugurado este viernes en Bilbao la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, cita que se celebra en el 25 aniversario del secuestro y asesinato del concejal del PP, y que será clausurada mañana sábado en Ermua por el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, junto a la diputada de la Asamblea de Madrid y hermana del concejal asesinado por ETA, Marimar Blanco.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la secretaria general, Cuca Gamarra, junto con el vicesecretario de Institucional del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, y los miembros de NNGG Pablo Gómez y Carlo Angrisano.

En su intervención, Gamarra ha advertido del momento político que se vive en España y que "viene de la mano de Pedro Sánchez, que ha convertido como socio de gobierno a EH Bildu". "Nunca pensábamos que lo veríamos pero lo estamos viendo", ha lamentado.

Tras apostar por mantener vivo el legado de Miguel Ángel Blanco, Cuca Gamarra ha subrayado que el PP nunca permitirá que "se cambie, maquille o manipule la historia de España".

Tras recordar la trayectoria de Blanco, "una persona valiente, sencilla y honesta que no quería ser un héroe", ha defendido que él solo quería ser "concejal para cambiar la vida de quienes le rodeaban". "Algo a lo que tenia derecho hacer y de lo que le privaron. El no eligió ser valiente ni ser héroe, se lo impuso la barbarie", ha insistido.

En este contexto, ha apostado por contar a los más jóvenes lo acontecido en julio de 1997 y ha incidido en que ella vivía por entonces en Bilbao, donde "hasta ese momento se asesinaba a personas, a políticos, militares, guardias civiles y policías y había indiferencia".

"Nos manifestábamos en la universidad pero éramos muy pocos. Sin embargo, en julio de 1997 todo cambió. La sociedad dijo basta ya con un movimiento que revolucionó la democracia en España", ha valorado.

Asimismo, ha recordado a los padres y hermana de Miguel Ángel Blanco, así como la "revolución de las manos blancas y cómo desde todos los rincones de España se salió a manifestarse y a derribar el muro de silencio".

"Pero no estuvo toda la sociedad española. No estuvo todo el mundo. Esa es la memoria de la democracia. Otegi estuvo en una playa y se jactó de decir dónde estaba. Era HB, el entorno que sigue existiendo y que sigue buscando chantajear a la sociedad", ha indicado, al tiempo que ha recordado los incidentes acaecidos este jueves en Pamplona, en la procesión de San Fermín.

Así, ha apostado por "mantener vivo" el espíritu de Ermua, ya que "si no sigue vivo algunos ganan". "Aquellos a los que no podemos permitir que escriban el relato de lo que ha sido la democracia española", ha denunciado.

De este modo, ha recordado que ETA asesinaba a políticos del PP "por defender unas ideas", aunque "no solo los mataba el comando Donosti". "Los mataba el comando político y los dirigentes que lo señalaban", ha denunciado.

Por todo ello, la dirigente del PP ha rechazado "cualquier blanqueamiento de la historia de ETA", una banda criminal que se dedicó a "matar, secuestrar y extorsionar para imponer objetivos políticos". "No se trata de hacer relatos sino de conocer hasta el final la verdad de lo ocurrido", ha remarcado.

HOMENAJES A TERRORISTAS

Asimismo, ha subrayado que el estado de derecho tiene que seguir actuando y, por ello, ha incidido en que el PP se rebela "frente a los homenajes a terroristas, frente a quienes los hacen o frente a quienes los consienten para no impedirlos".

"Nos rebelamos porque hay todavía 379 atentados sin resolver y tiene que seguir actuando el estado de derecho. Nos rebelamos también cuando se conceden permisos penitenciarios sin arrepentimiento ni colaboración...", ha añadido.

Así, ha afirmado que mientras el PP ofrece pactos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pacta con quienes pusieron en jaque la democracia", lo que a su juicio supone "no entender que quien derrotó al terrorismo fue el estado de derecho".

"Sus votantes no le eligieron para eso, para llevar a cabo la infamia de dejar que quienes escriban la historia de lo que sucedió en España sea quienes protagonizaron uno de los capítulos más duros de la democracia. Hay límites éticos. Existe el limite ético de no dejar ser el notario de la historia a quien quiso poner en jaque la democracia en nuestro país. Con lo que costó derrocar al terrorismo no se puede entender que convierta en socio preferente a los sucesores de HB. Por ahí no vamos a pasar", ha añadido.

Por último, Gamarra ha instado a los jóvenes a no conformarse y rebelarse "frente al populismo", ya que "el día que nadie sepa quién era Miguel Ángel Blanco será el día en que habrán ganado aquellos que lo mataron".

GONZÁLEZ PONS

Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha advertido del "rebrote del populismo" en Europa y "con particular virulencia" en España. "Cuando un gobierno divide a la sociedad aunque la sociedad pierda para que gane ese gobierno, eso es populismo", ha señalado.

Según ha indicado, "cada vez va a haber más populismo y cada vez los demócratas vamos a tener que ser más firmes en la defensa de nuestras convicciones". De este modo, ha incidido en que "muchos demócratas ceden al discurso y pretensiones de los populistas por comodidad" y, cuando "uno intenta imitar a los populistas, lo que hace es regalarles votos".

"No podemos ser mejores populistas que los populistas. Tampoco puede Pedro Sánchez aunque creo que no lo sabe", ha manifestado González Pons, que ha recordado que "el PSOE con los votos de HB va a decidir cuál es la memoria democrática de los españoles" en el Congreso.

El dirigente del PP ha incidido en que se necesita que, "frente a los populistas y los nacionalistas, los demócratas respondamos siempre unidos". Según ha indicado, "ojalá hubiese sido ese el caso del próximo domingo", jornada en la que se celebrará el acto institucional en recuerdo al edil del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco en Ermua.

En este marco, el dirigente del PP ha trasladado un mensaje a los socialistas, a los que ha dicho que, "en el lado de la democracia representativa, y frente a nacionalistas y populistas, os echamos de menos".

También han intervenido en el acto el presidente de NNGG Bizkaia, Pablo Gómez, el secretario general nacional de NNGG, Carlo Angrisano, y la presidenta del PP en Bizkaia, Raquel González. La dirigente del PP en Bizkaia ha destacado que aún "perdura el legado" de Miguel Ángel Blanco, que continúa hoy en día como "símbolo de democracia, valentía y libertad", y es "el verdadero protagonista" este fin de semana, en el que se cumple el 25º aniversario de su secuestro y asesinato.

En este sentido, ha lamentado que estos días se ha tenido que "aguantar" que "Sánchez y sus acólitos, incluido el alcalde de Ermua y sus despistes varios", han tratado de "monopolizar" el homenajes a Blanco. "Su ego y su obsesión por el férreo control ni siquiera lo han disimulado en un momento tan importante de la democracia".