Gamarra afirma que el PP exhibirá su "criterio propio" de moderación en el "show político" de la moción de Vox

"No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o de operación de propaganda a costa de la calidad democrática", asegura

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado que su partido exhibirá su "criterio propio" de moderación, alejado de la política de "trincheras y de bloques", durante el debate de la moción de censura impulsada por Vox, que ha calificado de "show que erosionará la democracia".

Tras asegurar que "sobran los motivos para censurar" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha advertido de que no hay posibilidades en estos momentos de que prospere, y ha defendido que se le desaloje a través de las urnas. "No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o de operación de propaganda a costa de la calidad democrática de nuestro país", ha advertido.

Gamarra, que ha inaugurado la nueva sede del Partido Popular en Bilbao junto al Presidente del PP vasco Carlos Iturgaiz, se ha referido al debate de la moción de censura que comenzará mañana contra Pedro Sánchez planteada por Vox, que defenderá el economista Ramón Tamames, y en el que el PP se abstendrá.

La número dos del PP, que intervendrá mañana en el debate como portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, ha asegurado que no hay que "engañarse" porque "la única moción de censura que se va a poder llevar a cabo es la de las urnas". "La primera posibilidad de censurar a Pedro Sánchez no se produce esta semana, sino el 28 de mayo, cuando tendrán todos los ciudadanos, vivan donde vivan, de poder censurarle", ha manifestado.

A su juicio, en el País Vasco "es donde más claro está, porque todo voto que no vaya al PP será un voto de respaldo a Pedro Sánchez, a ese Gobierno Frankenstein que le blinda en la Moncloa y que le permite seguir sobreviviendo y subsistiendo como presidente del Gobierno, pero a costa del progreso de todos nosotros". "Animo a todos los vascos a que ejerzan esa moción de censura con su voto de manera directa en las urnas que estarán presentes en todos los municipios del País Vasco", ha añadido.

MARKETING

En su opinión, la moción de censura, mecanismo "que establece la Constitución", no está siendo utilizada con "la finalidad constitucionalmente establecida", sino "como una campaña de marketing y por puro electoralismo".

"Nosotros en esto no participamos porque para nosotros es clave el respeto a las instituciones y los instrumentos que nuestra propia democracia nos da. No puede utilizarse para la promoción personal o para una operación de propaganda a costa de la calidad democrática en nuestro país", ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que su partido no la apoyará. "No es una moción de censura. Estamos ante un 'show político' que va a erosionar nuestra calidad democrática y nosotros estamos para hacer las cosas de otra manera, estamos para fortalecer nuestra democracia desde la moderación, desde el centralismo y desde las respuestas y soluciones a los problemas que tienen los españoles".

"Hay algo muy claro, y es que a un Gobierno Frankenstein, que es lo que hay en la Moncloa con el respaldo parlamentario, la única moción de censura que se le puede hacer es la de las urnas, no cabe otra, y por tanto, es esa la que, desde el PP, vamos a promover, impulsar y ganar", ha manifestado.

A su juicio, la finalidad de esta moción de Vox no es la que "proponer constructivamente otro Gobierno". "No tiene ni un candidato a presidente del Gobierno ni un programa claro. Por lo tanto, nosotros vamos a demostrar a los españoles que cabe otra manera de hacer política, desde la moderación, desde el respeto a las instituciones", ha remarcado.

"SOBRAN LOS MOTIVOS"

En su opinión, "sobran los motivos para censurar a Pedro Sánchez", pero ha avisado de que, en este momento político, "lo único que consigue es que este Gobierno, que está en tiempo de descuento, pueda coger un poco de oxígeno y presentarse ante la sociedad como aquel que consiguió una mayoría parlamentaria para poder resistir".

No obstante, ha explicado que, "a estas alturas, los españoles saben perfectamente que la mayoría parlamentaria que consigue Sánchez, día tras día, es única y exclusivamente una alianza en interés mutuo porque nunca van a poder estar mejor que ahora todos aquellos que le apoyan".

En cuanto a las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar alertando a los populares de que debe distanciarse ya del PSOE para poder gobernar, ha apuntado que este ha sido "muy claro" en el "apoyo rotundo" al proyecto que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, ha defendido "la unidad" existente en el PP "en su conjunto" para "fortalecer la alternativa y el proyecto esperanzador para España que significa" Núñez Feijóo al frente. Por ello, ha dicho que todos "reman en la misma dirección, del primero al último, y con los expresidentes del Gobierno de España a la cabeza" para ampliar su "mayoría en las urnas".

La número dos del PP ha emplazado a trabajar para que "más españoles se den cuenta de que la única alternativa posible, desde la moderación, superando la política de trinchera y de bloque, a la que nos quieren condenar tanto el sanchismo como Vox, es posible a través del Partido Popular", ha enfatizado.

Gamarra ha recordado que hace apenas un año el PSOE era la primera fuerza política, y ahora "nadie discute" que los populares "van a ganar las próximas elecciones generales con contundencia". "Somos un proyecto político que sigue creciendo desde la proyección y la propuesta a la sociedad española de otra manera de hacer política y de recuperar la buena política, desde el acuerdo, los consensos, la moderación y el respeto al adversario", ha añadido.

La portavoz parlamentaria del PP ha dicho que el PP lidera todas las encuestas, salvo la del CIS, "que paga Pedro Sánchez, y que no creen ni sus propios varones".

"Vamos a seguir trabajando, vamos en el camino correcto y adecuado", ha subrayado. En esta línea, ha aclarado que el PP pretende lograr "la mayoría suficiente para poder gobernar con estabilidad".

PROYECTO POLÍTICO "PROPIO"

Gamarra ha destacado que la posición de los populares "no gusta ni a Vox ni a Pedro Sánchez", lo que, a su juicio, es la constatación de que "van bien". "Somos un proyecto distinto, tenemos criterio propio y a nosotros nadie nos va a empujar al ejercicio de la política de una manera que no compartimos, que es la de la trinchera y la de los bloques", ha defendido.

Por ello, ha señalado que, en el debate de la moción de censura, la ciudadanía podrá comprobar que "hay otra manera de entender la política" y no lo utilizará "en beneficio propio" porque supone "desgastar la democracia". "Es cuestión de tener criterio propio, y el PP lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo. Nadie nos va a marcar lo que tenemos que pensar ni por dónde tenemos que ir", ha insistido.

En un momento en el que considera que no puede prosperar una moción de censura, ha explicado que se dedicarán a la resolución de los problemas y articular la alternativa desde las urnas.

Cuca Gamarra ha reiterado que hoy no ganaría unos comicios el PSOE, que parte de "la gran mentira" de que no pactaría con Podemos ni con "todos aquellos" con lo que ha acordado. También ha asegurado que existe "un distanciamiento del sanchismo de los varones" socialistas.

En este contexto, ha recordado que, "para empezar", los líderes del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; de Aragón, Javier Lambán; Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Baleares, Francina Armengol, no han acudido al Comité Federal del PSOE del pasado fin de semana. "Ya digo que el siguiente paso marcará el final del sanchismo es que aquellos que le han pedido que ni participe en la campaña porque es tóxico hasta para el socialismo, digan: ¿quién es ese señor?, que no le han visto nunca y que no lo conocen", ha concluido.