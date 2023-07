Gamarra afirma que, con PP, independentistas y minorías "no tendrán llave de Gobierno" y Bildu "no pintará nada"

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP y candidata 'popular' al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, ha asegurado este viernes en Logroño que, si su formación gana las elecciones del 23J y Alberto Núñez Feijóo es presidente, "los independentistas no tendrán la llave del Gobierno de España", el voto de Bildu "no servirá de nada", y "las minorías no impondrán a las mayorías como debe de ser nuestra forma de convivir".

Gamarra ha iniciado este primer día de campaña electoral en Logroño, con un desayuno con los medios de comunicación, en el que ha perfilado las principales líneas del programa del PP para las elecciones generales, que "contiene 365 medidas que suponen el contrato de Alberto Núñez Feijóo con todos los españoles y todos los riojanos".

Un contrato, ha añadido, tanto en el fondo como en la forma, y que implica "devolverle a la política algunos de los valores que se han perdido con el sanchismo, fundamentalmente, el valor de la palabra", con esas medidas que "están para ser cumplidas" y que tienen como ejes "la reconstrucción económica, social e institucional".

Todo ello "nos permitirá abrir un nuevo tiempo a partir del 24 de julio si los ciudadanos mayoritariamente lo quieren". Una "nueva forma de hacer política" inspirada "en tres principios básicos: el primero, el compromiso claro de que la gobernabilidad no puede descansar en el independentismo y, por tanto, con Alberto Muñez Fijó, los independentistas no tendrán la llave de la gobernabilidad en nuestro país".

En segundo término, "que el voto de Bildu no servirá para nada en nuestro país", algo que "ya se ha ido poniendo de manifiesto en que hoy Bildu no esté en las instituciones en las que dependía del voto del PP que pudiera estar fuera o que los independentistas no estén al frente también de las instituciones cuando el PP ha tenido la capacidad de frenarlo", que ha ejemplificado en los casos de los Ayuntamientos de Vitoria o Barcelona o en las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Y, como tercer principio, Gamarra ha señalado "que la mayoría no se puede dejar secuestrar por la minoría, porque estos cinco años de Pedro Sánchez, si por algo se han caracterizado, es porque las minorías nos han impuesto a la mayoría como teníamos que pensar, un día a día en base a la aritmética parlamentaria que garantizaba Pedro Sánchez permanecer en el poder".