Gamarra asegura que no existe polémica sobre el liderazgo de Feijóo y que hay una unidad "incuestionable" en el PP

"Estamos todos detrás de quien ha ganado las elecciones", zanja la secretaria general de los 'populares'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que no existe "polémica" sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, después de que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, sugiriese que el futuro del PP pasa por Isabel Díaz Ayuso. Tras destacar el apoyo al presidente del PP que se visualizó el lunes ante la Junta Directiva, ha recalcado que la "unidad" dentro de la formación es "incuestionable".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, al ser preguntada por las declaraciones de Aguirre, quien considera que Feijóo se ha equivocado en la campaña para las generales "diciendo que prefería al PSOE" antes que a Vox, al tiempo que sugirió que el futuro del PP pasa por Ayuso.

Gamarra ha aludido al "contexto" en que se produjeron esas declaraciones y ha indicado que es una cuestión que está "absolutamente zanjada". "Este partido en estos momentos es un solo hombre detrás de Alberto Núñez, con una unidad que es incuestionable y que además fue pública, latente y notoria el pasado lunes en la Junta Directiva Nacional del PP", ha enfatizado.

La dirigente del PP, que ha señalado que no ha hablado con Aguirre tras sus palabras, ha subrayado que "están todos volcados en lo que es importante y están todos detrás de quien ha ganado las elecciones", máxime cuando, según ha dicho, "en año y medio" Feijóo "ha conseguido que el Partido Popular ganase las elecciones municipales y autonómicas" y también las generales.

En este sentido, ha recordado que ahora el PP "está al frente de 11 de los 17 gobiernos autonómicos", ocupa la vicepresidencia en Canarias, está al frente de las dos ciudades autónomas y de "la gran mayoría de los ayuntamientos en España". "A todo eso ha sumado la victoria el pasado domingo en las elecciones generales", ha aseverado.

"ABSOLUTO RESPALDO" DE AYUSO A FEIJÓO

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid se desmarcó de las palabras de Esperanza Aguirre sus palabras. "No somos un partido que funciona así. No somos podemitas. Somos un partido de principios", recalcó, para añadir que la persona que el jueves era "idónea" para presidir España, lo sigue siendo. Dicho esto, garantizo su "absoluto respaldo" a Feijóo.

Miembros del PP consultados por Europa Press han rechazado también que esté en cuestión el liderazgo de Feijóo después de la amarga victoria que supusieron los resultados del pasado domingo, que dejaron al partido lejos de sus expectativas, pero coinciden en que hay que analizar los "errores" en campaña y definir la estrategia ante Vox porque, a su entender, no se actuó de forma "coherente" y se "confundió" al electorado.

"Su liderazgo no está tocado", sentencia un dirigente territorial con peso territorial, que admite que "en el momento procesal oportuno" tanto Ayuso como el andaluz Juanma Moreno aspirarán a sucederle, pero no ahora. "No veo ninguna contestación interna dentro del PP", añade otro en privado, que augura que aunque Pedro Sánchez logre ser investido la legislatura será tan complicada, que no durará.