Gamarra asegura que el Gobierno "no puede llamarse feminista" y Sánchez alude a la foto de Feijóo con un narco

La portavoz del PP ve en lo ocurrido una "enmienda a la totalidad" al feminismo de Sánchez, quien evita hablar de la división de PSOE y UP

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "no puede llamarse feminista" tras la ley del 'sí es sí' y cuando se "pone de perfil" ante el llamado 'caso Mediador', emplazando a Pedro Sánchez a pedir perdón por "el daño" que está haciendo a las mujeres. En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha dicho que su gabinete avanza en favor de "la igualdad real y efectiva" y ha atacado a los 'populares' aludiendo a la foto de Alberto Núñez Feijóo con un narco en un yate.

"Cuando hay un polizón lo bajamos a tierra y cuando me subo a un barco lo primero que hago es comprobar quien es el patrón y creo que ustedes me entienden", ha espetado Sánchez a la bancada 'popular' en la sesión de control al Gobierno que se celebra en el Congreso.

Este cruce de reproches se ha producido un día después de que el Pleno de la Cámara haya aprobado la toma en consideración de la propuesta del PSOE para reformar la Ley del 'solo sí es sí' con el apoyo del PP, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT, así como la abstención de Vox. Por su parte, Unidas Podemos, incluyendo la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha votado en contra de la iniciativa de su socio de Gobierno, al igual que otros aliados de investidura como ERC y EH Bildu.

GAMARRA LE INSTA A PEDIR PERDÓN A LAS MUJERES

Gamarra ha dicho a Sánchez que "la mejor forma que tendría de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que está haciendo" y le ha pedido que deje la "propaganda y la demagogia" porque es el "campeón de los grandes anuncios pero de los malos resultados". "Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad a su feminismo y a su Gobierno", ha proclamado, en alusión a la división en el seno del Ejecutivo por el 'sí es sí'.

La 'número dos' de Feijóo ha puesto el acento en la división dentro del Gobierno por esa reforma del 'sí es sí'. "Con su espantada de ayer no sabemos si quería votar 'sí' con su Gobierno o quería votar 'no' con su Gobierno", ha ironizado, para denunciar la "soberbia" de Pedro Sánchez.

A renglón seguido, ha aludido a casos reales de mujeres, como Tamara, que fue madre el 11 de enero y tiene permiso de maternidad pero no tiene ingresos por el "colapso de la Seguridad Social"; Irene de Logroño, que es fija discontinua y "se pasa más de la mitad del año sin poder trabajar"; o Lucía de Sevilla, cuyo tío abusó de ella cuando era una niña y ahora "está teniendo que ver como se le ha reducido su condena seis meses por la ampliación de su ley".

"Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. No pueden llamarse feministas cuando impulsan una Ley Trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes; No puede llamarse feminista cuando se pone de perfil en el caso del Tito Berni, que afecta al PSOE y a su Grupo Parlamentario y en el que están implicadas mujeres prostituidas", ha aseverado Gamarra.

La dirigente del PP ha asegurado que "la única prioridad del Gobierno no son las mujeres" sino la "supervivencia política de un hombre: Pedro Sánchez". Es más, ha recordado que cuando el jefe del Ejecutivo llegó a Moncloa, España "se situaba en el puesto quinto de bienestar de la mujer según el ranking del Instituto George Town" y ahora han "caído hasta el puesto decimocuarto".

SÁNCHEZ PRESUME DE SUS LOGROS SOCIALES QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES

En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha advertido al PP de que lo que "preocupa a las mujeres son las semejanzas del PP con la ultraderecha", aludiendo al Gobierno de Castilla y León e el que gobiernan juntos PP y Vox.

Sánchez también ha echado en cara a Gamarra las diferentes opiniones dentro del PP sobre el anteproyecto de Ley de Paridad que ha aprobado el Consejo de Ministros. "¿Qué opinan? ¿Qué es una buena idea del PPE como ha planteado el señor Feijóo? ¿Qué es una ocurrencia y que no es prioritario como usted dice? ¿Qué es un disparate como dice el señor Bendodo? o ¿Es objeto de mofa como hace la señora Ayuso?", ha interpelado.

A renglón seguido, ha subrayado que su Gobierno "sitúa el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres en el centro" de su acción política, citado como ejemplo de ellos sus medidas sociales en el SMI, la revalorización de las pensiones o la equiparación de los permisos de maternidad con paternidad que, según ha dicho, benefician a las mujeres.

También ha afirmado que el PP "recortó el sistema nacional de dependencia" y que con eso estaba "perjudicando" a las mujeres, que se hace cargo de la "economía de los cuidados" en España. "Nosotros hemos revertido esa tendencia y hemos aumentado en 1.800 millones el Sistema Nacional de Dependencia y además hemos recuperado la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres", ha enfatizado.

En este sentido, Sánchez ha asegurado que preside un Gobierno con distintos partidos que avanza en leyes "en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres" mientas que el PP "acumula recursos ante el Tribunal Constitucional "en contra de los derechos de las mujeres".

El presidente del Gobierno ha resaltado que el PP "no ha digerido que la Justicia le condenó por corrupción" y que las Cortes les "censuraron". Así, ha dicho que el PSOE puede tener "algún polizón en el barco, pero cuando eso sucede, lo bajan inmediatamente a tierra", añadiendo que cuando se sube a un barco lo primero que hace es "comprobar quien es el patrón". "Creo que ustedes me entienden", ha espetado Sánchez al PP, aludiendo así a la foto de Feijóo y Marcial Dorado.