Gamarra asegura que Sánchez y Urkullu "se parecen, se necesitan y se protegen" también ante la corrupción

Critica que hayan fomentado "la inseguridad jurídica" de la economía porque "les une recaudar y llenar las arcas para blindarse en el poder"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha afirmado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, "se parecen, se necesitan y se protegen" también ante la corrupción, en referencia a los casos Berni y De Miguel.

Además, ha criticado que hayan impulsado políticas económicas que han llevado a "la inestabilidad e inseguridad jurídica" porque "les une recaudar y llenar las arcas para blindarse en el poder a través de una macroestructura que pagan todos los españoles y vascos".

Gamarra ha realizado estas declaraciones en Bilbao donde ha descubierto la placa conmemorativa de la nueva sede del Partido Popular en Bilbao durante su inauguración esta mañana, acto en el que ha estado acompañada por el presidente del PP vasco Carlos Iturgaiz, la secretaria general, Laura Garrido, y la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, o la presidenta de Nuevas Generaciones y diputada vizcaína, Beatriz Fanjul, entre otros cargos populares.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, la número dos del PP nacional ha asegurado que, "si hay dos políticos que se parecen en España, esos son Sánchez y Urkullu, sin lugar a dudas". "Ambos representan la resistencia, unos en España y otros en el País Vasco, pero se parecen, se necesitan y se protegen", ha criticado.

En este sentido, ha destacado que todas "aquellas políticas" del Gobierno de Sánchez "que están fracasando en España, han tenido el apoyo del PNV". "Si no hubiera sido por ese apoyo, muchas de ellas no se hubieran podido llevar a cabo", ha remarcado.

A su juicio, el PNV no solo hizo posible que la moción de censura contra Mariano Rajoy prosperara para aupar a Pedro Sánchez a la presidencia del Ejecutivo, que ahora "busca resistir a toda costa en el poder a través del Gobierno Frankenstein que tanto perjuicios está generando a la sociedad española", sino que otros cuatro ejemplos más "demuestran la similitud" entre Sánchez y Urkullu, "en la resistencia, en necesitarse y protegerse".

LEY DEL SÍ ES SÍ

En este sentido, se ha referido a la 'Ley del solo sí es sí', una de las normas que "más daño ha hecho a la sociedad española, y contó con el apoyo del PNV". "Tan responsables son los unos como los otros de no haber analizado las advertencias que hicieron todos los organismos que tuvieron la oportunidad de pronunciarse", ha manifestado.

Gamarra ha recordado el "mucho daño" que ha generado esta Ley, al "beneficiar a los agresores sexuales, en vez de a las víctimas", con rebajas de penas y excarcelaciones de condenados.

POLÍTICAS ECONÓMICAS

En segundo lugar, ha aludido a las políticas económicas del Gobierno central, "que pasan desde el señalamiento a todo el tejido económico y empresarial, hasta la puesta en marcha de todas esas políticas que tanta inseguridad jurídica generan y, por tanto, están lastrando la competitividad".

"Todas esas políticas, por mucho que las critiquen, sin el apoyo del PNV, no hubieran entrado en vigor. Toda esa inestabilidad e inseguridad jurídica que hoy tiene nuestra economía y que tanto denuncia el tejido económico y empresarial en esta tierra (Euskadi), no hubiera sido posible si no hubieran contado con el apoyo del PNV", ha remarcado.

En su opinión, lo mismo ocurre cuando se habla de "deflactar el IRPF", una medida de "curiosamente" plantearon los populares, que "se ha puesto en práctica" en la Comunidad Autónoma Vasca con el respaldo del PSE-EE, "y que ha sido rechazada por el PNV para toda España".

En todo caso, ha señalado que la deflactación en el País Vasco no ha tenido "la ambición" de la propuesta del PP, que plateaba deflactar el 10% "para que se equilibre lo que la inflación empobrece a las familias".

"¿Por qué no han llegado a ese porcentaje que pedíamos desde el PP para toda España? Porque les une recaudar, les une llenar las arcas públicas con el objetivo de poder blindarse en el poder a través de una macroestructura que pagamos todos los españoles y que pagan todos los vascos", ha indicado. Para la dirigente del PP nacional, "es necesario optimizar el gasto público y reducir la administración".

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

En tercer lugar, ha subrayado que PSOE y PNV están "unidos por una política lingüística" que impide garantizar que en Cataluña los niños puedan ser escolarizados en castellano, mientras que en Euskadi se pretende también "imponer" el euskera a través de una nueva Ley de educación.

"Nosotros defendemos un plurilingüismo cordial, el respeto no la imposición, y desde el respeto, hagamos que la lengua se convierta en un elemento, no de enfrentamiento, sino de cohesión", ha manifestado.

Cuca Gamarra ha dicho que ambas formaciones políticas propugnan "la misma política, la de la trinchera, la de buscar enfrentar a la sociedad con todo, cuando existe otra política, la del PP, que es la de la cordialidad, buscando los elementos que nos unen, que son lazos culturales y elementos que buscan la cohesión, no el enfrentamiento".

LA CORRUPCIÓN

La número dos del PP ha dicho que a socialistas y jeltzales también "les une la corrupción: la del PNV del 'caso de Miguel' o esa corrupción del Partido Socialista del 'caso Berni'. Y aquí, nuevamente, se necesitan y se protegen", ha subrayado.

En concreto, se ha referido al 'caso Mediador', que ha "indignado" a la sociedad porque "el epicentro de la corrupción se ha producido en el propio Congreso de los Diputados" de la mano de los socialistas, con "imágenes de drogas", y con acusaciones de "mordidas, de comisiones y utilización de mujeres prostituidas para la corrupción". "Ha sido el PNV uno de los elementos fundamentales para blindar al PSOE y que no se pueda investigar en el Congreso", ha recordado.

En este sentido, ha apuntado que socialistas y el PNV "resisten ante la corrupción porque se protegen y se necesitan". "Hay otra manera de hacer las cosas y con esa voluntad nos presentamos nosotros a las próximas elecciones del 28 de mayo, con el objetivo de crecer en el País Vasco, de ser decisivos y cambiar la manera de hacer política", ha destacado.

Por ello, ha apostado por una política que no se haga "ni desde la trinchera ni desde la búsqueda de los bloques para enfrentarnos constantemente, sino desde la moderación, el diálogo y el acuerdo, primando siempre el interés general por delante de los intereses de los políticos y de los partidos políticos".

A PIE DE CALLE

Con la inauguración la nueva sede del PP en un bajo de la céntrica calle de Licenciado Poza de Bilbao, Cuca Gamarra ha destacado que los populares "vuelven a estar a pie de calle", de donde se tuvieron que ir por el terrorismo de ETA, "para poder sobrevivir".

Además, ha destacado que el proyecto del PP "es amplio, transversal, no quiere trincheras y abre sus puertas a todos los bilbaínos". También ha subrayado que la historia municipal del PP vasco es la más heroica" del partido. "Aquí están nuestros referentes, los compañeros más comprometidos que demostrado más valor, porque defendieron servir a sus vecinos con su propia vida", ha remarcado.

Cuca Gamarra ha querido recordar a los populares que "se dejaron la vida defendiendo un País Vasco plural, abierto y conectado con el resto de España". "El Partido Popular se presenta a estas elecciones como un partido plural y que cree en un País Vasco plural, frente al nacionalismo que quiere un País Vasco monolítico. A nosotros nos gusta pensar distinto y respetar aquel que piensa distinto, y alimentar que todo eso ocurra", ha añadido.

Asimismo, ha abogado por una Euskadi "conectada con el resto de España" porque es "como puede ser más fuerte y más próspera". "Desde un País Vasco cerrado y aislado es como no se consigue avanzar", ha defendido.