Gamarra avisa que España está "en colapso" y Sánchez replica que Feijóo es la misma solución que Casado

El jefe del Ejecutivo presume de estar trabajando en la UE y a nivel nacional y está "convencido" de que habrá acuerdo con el transporte

La coordinadora general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha avisado este miércoles a Pedro Sánchez que España está en una situación de "colapso" porque el Gobierno no "reacciona" ni toma medidas ante la crisis. En su réplica, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que está trabajando en el marco de la UE y a nivel nacional, al tiempo que ha subrayado que la "única gran solución" que proponen ahora los 'populares', en alusión a Alberto Núñez Feijóo, es "exactamente igual" que Pablo Casado.

"Llevan dos años con el mismo argumentario, que se puede resumir que aquí hay un gran problema y una gran solución. El gran problema se llama Pedro Sánchez y la gran solución es Pablo Casado", ha proclamado el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso, para añadir que ahora el PP "se ha deshecho" de Casado para "sustituirlo" por otra solución que es "exactamente igual que la anterior".

Además, Sánchez ha admitido que viven una situación "extraordinariamente compleja", con una legislatura marcada por una pandemia, un volcán en la isla de la Palma o la guerra en Ucrania que está provocando un "flujo de refugiados nunca visto" y unas consecuencias económicas "que tienen que ser trabajadas a nivel europeo y español".

SÁNCHEZ ESTÁ "CONVENCIDO" DE QUE HABRÁ ACUERDO CON SECTOR TRANSPORTE

En este punto, ha subrayado que su Gobierno está "dialogando con los sectores" y ha dicho que está trabajando en el marco de la UE para dar una "respuesta común a un problema común como es el precio de la energía". A nivel nacional, ha señalado que están trabajando con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para aprobar medidas el día 29 de marzo a través de un "gran plan" de respuesta Económica de las consecuencias de la guerra.

Es más, Sánchez se ha mostrado "convencido" de que van a llegar a un acuerdo esta semana con el sector del transporte para "amortiguar mucha de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil".

"Por tanto, estamos trabajando, estamos construyendo un gran acuerdo de país y esperamos que ustedes también se sumen a ese acuerdo", ha afirmado el presidente del Gobierno, dirigiéndose a la bancada del Grupo Popular.

GAMARRA: "SE PARAPETA EN LA UE PARA RETRASAR LAS MEDIDAS"

Sin embargo, Gamarra ha exigido a Sánchez "reaccionar" y tomar "ya medidas" que permitan que los combustibles estén a "unos precios razonables" y ha avisado que España "está en situación de colapso" pero parece que el presidente del Gobierno "no se entera", después de estar dedicado "en cuerpo y alma a viajar".

"Mientras ha estado de gira internacional, en España tenemos a nuestro medio rural, agricultores, ganaderos, regantes y cazadores que se han tenido que echar a la calle porque su presidente no toma medidas para que puedan mantener sus explotaciones, tiran la leche y sacrifican a sus animales", ha enfatizado.

Es más, ha subrayado que la flota pesquera está amarrada y los transportistas en "una situación límite que puede provocar desabastecimiento", ya que los lineales en los supermercados "comienzan a estar vacíos".

"Hasta el momento usted no ha hecho nada y no es una opción no hacer nada. Los españoles no confían en usted. Vemos cómo en países de nuestro entorno sí se toman medidas pero en España su presidente huye y se parapeta en la UE para retrasarlas", ha manifestado, para denunciar la "insensibilidad" del Gobierno, que a su juicio, solo está convocando a los grupos "para la foto".

Es más, Gamarra ha dicho que Sánchez ha perdido "la noción de lo que es la realidad de la calle" y se limita a "llamar ultraderecha a todo aquel que no coincide" con su tesis. Por eso, ha resaltado que a "los muchos problemas que tiene España se une "uno más", que es el propio presidente del Gobierno.

SÁNCHEZ: "ESA ÚNICA GRAN SOLUCIÓN ES IGUAL QUE LA ANTERIOR"

Ante este última crítica, Sánchez ha afirmado que el PP lleva "dos años con el mismo argumentario" situándole a él como "el gran problema" mientras que Casado era "la gran solución". "Resulta que dos años después de estar con la matraca de que la única gran solución es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra única gran solución con un 99% de los votos. Podríamos pensar que a lo mejor no era tan buena solución", ha aseverado.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que ahora el PP propone "una única gran solución", en alusión a Feijóo, pero "visto lo visto y escuchado lo escuchado, lo único que puedo decir que esa nueva única gran solución es justamente igual que la anterior"

EL PP LE SACA SU GIRO SOBRE EL SÁHARA PERO SÁNCHEZ NO RESPONDE

En la misma pregunta de control, Gamarra también ha acusado al jefe del Ejecutivo de "traicionar" su programa electoral tras "cambiar de un plumazo" la política en "un tema tan delicado" como es el Sáhara, "menospreciando" a los grupos parlamentarios.

"Y lo hace con un Gobierno roto y en absoluta minoría que se entera por el reino de Marruecos de lo que pasa. Hoy debería estar usted aquí compareciendo y dando explicaciones, pero menosprecia a esta Cámara y con su soberbia, a los españoles", ha proclamado Gamarra, un asunto sobre el que no ha respondido Sánchez.