Gamarra censura la "sobreactuación" del Gobierno porque es "innecesario" y "absurdo" el requerimiento a la Junta de CyL

Ve las declaraciones de Vox "absolutamente fuera de contexto" y acusa a ese partido de convertirse en el "aliado preferente" de Sánchez

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al Gobierno de "sobreactuar" y "aprovechar para elevar la tensión" con las medidas en embarazos planteadas por Vox cuando Alfonso Fernández Mañueco ha "aclarado" que no hay un protocolo nuevo sobre abortos. Por eso, ha afirmado que el requerimiento del Ejecutivo a la Junta de Castilla y León es "innecesario" y "hasta cierto punto absurdo".

La Secretaría de Estado de Comunicación ha informado de que el Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a "actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior".

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha recalcado que este asunto está "aclarado" por la propia Junta de Castilla y León y su presidente "desde el primer momento" y ha recordado que el pasado viernes ya remitieron "un escrito al propio Ministerio".

Por eso, ha criticado la "sobreactuación" del Ejecutivo generando esta "polémica artificial". "El Gobierno, en vez de pensar en las mujeres, que creo que no necesitamos este tipo de polémicas artificiales ni alimentarlas sino levantarnos por la mañana con un poquito más de tranquilidad y serenidad, pues lo aprovecha para seguir elevando la tensión", ha lamentado, para criticar la "bronca permanente" en la que están viviendo.

DEBERÍA IMPULSAR UN GABINETE DE COORDINACIÓN POR LEY DEL SÍ ES SÍ

En este punto, Gamarra ha criticado que el Gobierno vaya adelante con su requerimiento, que ve "innecesario y hasta cierto punto absurdo", ya que, según ha dicho, el Consejo de Ministros va a aprobar esa decisión con "algo que todos sabemos que se ha aclarado y que no existe".

Según ha agregado, a ella le habría gustado como mujer que la primera decisión del Consejo de Ministros hubiese sido la puesta en marcha de un gabinete de coordinación ante las rebajas de condena a los agresores sexuales que estuviese "revisando la legislación penal" para "frenar todo eso", tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

La dirigente del PP ha recalcado que la reforma de la ley del 'solo sí es sí' es "necesaria" y en eso "se tendría que estar dando prisa el Gobierno" porque "esto sí que es cierto y no una polémica artificial". Sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo que "no haga nada" y no "rectifique".

LAS DECLARACIONES DE VOX "NO TIENEN NINGÚN TIPO DE JUSTIFICACIÓN"

Además, la también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha señalado que todo esto no se hubiera producido "si Vox no hubiera tenido unas declaraciones absolutamente fuera de contexto y que no tienen ningún tipo de justificación".

Al ser preguntada expresamente si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a Mañueco para zanjar este asunto, Gamarra se ha limitado a decir que el pasado sábado estuvieron los cargos del PP en Zaragoza y el propio presidente de Castilla y León "lo primero que hizo" al llegar al acto fue "aclarar todo esto y ser muy rotundo" en relación con lo que son "las libertades de las mujeres".

DICE QUE FEIJÓO "NO REHUYE NINGÚN DEBATE"

Ante el hecho de que Feijóo no se haya pronunciado sobre este 'protocolo fantasma' de la Junta de CyL, Gamarra lo ha achacado a que estos días no ha habido una entrevista o una pregunta para pronunciarse pero ha resaltado que el líder del PP "suele hablar de todo" y "contesta" sobre todos los temas de actualidad cuando se le plantean.

En cualquier caso, ha indicado que el partido ha hablado a través de sus portavoces. "Cuando habla el PP a través de sus portavoces lo habla y lo hace el presidente Feijóo", ha aseverado, para insistir en que el presidente del PP "nunca rehuye ningún tipo de debate" y "además es claro y rotundo" en relación a las libertades de las mujeres.

BÚSQUEDA DE UN GOBIERNO EN SOLITARIO, SIN VOX

Ante la posibilidad de que el PP necesite a Vox a partir de mayo en muchos ayuntamientos y CCAA e incluso después en las generales, Gamarra ha asegurado que su partido tiene "claro" que la sociedad no necesita "esta tensión, esta crispación y estas polémicas artificiales".

"Vox se ha convertido en el aliado preferente del propio Gobierno para alimentarlas", ha asegurado, para insistir en que el país necesita un Ejecutivo "más moderado, sereno y tranquilo". Por eso, ha invitado a los ciudadanos a "agrupar una mayoría suficiente en torno al PP para poder gobernar en solitario", de forma que se ocupe de gobernar y "no alimentando polémicas artificiales como la actual".