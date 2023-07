Gamarra cierra campaña apelando a voto útil por Feijóo "en momento de la verdad, el de pasar página del sanchismo"

LOGROÑO, 21 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP y candidata número 1 del partido al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, ha cerrado este viernes campaña en Logroño apelando a ejercer este domingo "el voto útil" por Alberto Núñez Feijóo "ahora, en el momento de la verdad, el momento de pasar página del sanchismo". "Y hay que hacerlo votando, porque si no votamos, Sánchez se queda", ha afirmado.

En un acto en el patio del Colegio de Aparejadores de La Rioja, en el Casco Antiguo logroñés, arropada, además de por el resto de miembros de su candidatura, y de los integrantes de la lista 'popular' al Senado, por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, Gamarra ha recalcado que "tenemos que votar en positivo, por la única alternativa, que es el PP".

En su intervención, la candidata ha incidido en que "estamos en los últimos kilómetros de esta carrera, ha sido intensa", algo por lo que ha agradecido el apoyo del partido "al completo" en La Rioja "que os habéis volcado"; al propio Capellán y a todo el Ejecutivo regional "porque se han tomado esta campaña como propia"; a muchos ayuntamietos del PP surgidos en la comunidad el 28M; a "toda la candidatura, al final hemos sido siete personas, que hemos recorrido La Rioja de cabo a rabo estando en contacto con los riojanos"; y, sobre todo, "a los riojanos, que han estado receptivos para escucharnos".

Así, ha asegurado que "hemos hecho una campaña electoral fantástica, no ha importado que Pedro Sánchez decidiera primero que no celebráramos el resultado del 28 de mayo y que decidiera que esta campaña tuviera que transcurrir la primera y la segunda quincena del mes de julio".

"Y ahora -ha añadido la dirigente 'popular'- llega el momento de la verdad. Hay que votar, y hay que votar al Partido Popular, votar cambio, votar que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del gobierno de España, porque también es lo mejor que le puede pasar a La Rioja".

Por eso, ha llamado a votar en positivo, para pasar página de una política que ha sido muy negativa, que nos está lastrando a todos, que ha estado basada en la mentira durante los últimos cinco años, con un presidente Pedro Sánchez pensando no solo en sí mismo sino que además le ha dado lo mismo lo que nos pasará al resto".

"Estoy convencida de que somos muchos más los que queremos cerrar la página del sanchismo, el cambio a España y con ello el cambio también definitivo a La Rioja, que los que quieren que Pedro Sánchez siga al frente del gobierno de España. Y si somos más, tenemos que hacer que esto se note, ¿y que se note cómo? En primer lugar, votando", ha afirmado Gamarra.

En este sentido, ha vuelto a pedir a los riojanos "que el domingo votemos, porque si no votamos, Sánchez se queda, pero que además lo hagamos votando en positivo y votando la opción que es la única que puede materializar el cambio, que es el Partido Popular y votando a Alberto Núñez Feijóo".

Algo que ha pedido "no solo a los que siempre votamos al PP, porque en estas elecciones solo concurrimos algunas fuerzas políticas y otros pueden pensar que no tienen a quién votar, y es cierto que no somos su partido habitualmente, pero sí que somos su solución, porque comparten con nosotros que se vaya Sánchez y que llegue Alberto Núñez Feijóo, porque eso es lo mejor para todos".

Y lo ha pedido a "aquellos que votaron a Ciudadanos en otras ocasiones, pero esta vez creen que pueden estar huérfanos, no lo están"; a "aquellos que están pensando que Vox es una opción, que nos voten a nosotros porque no se van a materializar en un escaño en La Rioja, que puede ir a parar al PSOE y pueden estar beneficiando a Pedro Sánchez"; y "a los partidos regionalistas con mi compromiso personal, el de defender los intereses de La Rioja por encima de todo a partir del 24 de julio".

Ha valorado, para finalizar, que ha sido "una campaña fantástica, de juego limpio, no ha habido ni un solo insulto, ni una sola descalificación, ni una sola mentira por parte del Partido Popular, ha habido propuestas y sobre todo ha habido respeto, frente a la descalificación constante que Alberto Núñez Feijóo ha estado sufriendo por parte del Partido Socialista, de Sumar y de todos los que les acompañan".

"Así que salgamos a ganar, porque vamos a ganar las elecciones el próximo domingo. Pero también es necesario que la ganemos en La Rioja, en escaños, que consigamos que de los cuatro diputados, tres seamos del Partido Popular. Ésta es la clave. Va ganar el PP y a partir de domingo el presidente va a ser Alberto Núñez Feijóo", ha concluido Gamarra.

Una petición por el voto útil que también ha hecho el presidente riojano Gonzalo Capellán, quien ha reconocido que, pese a que ese resultado de 3 diputados para el PP, 1 para el PSOE, "no es fácil con un espacio político tan fragmentado".

Pero al final, ha argumentado, "es una dicotomía: o se vota a Alberto Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez y a todos los que le rodean, que ya sabemos quiénes son; o votamos a Cuca Gamarra o a Concha Andreu, que ya sabemos lo que es y ha sido en política". "Así que todo lo que no sa votar al PP es un voto perdido, hay que concentrar el voto en Núñez Feijóo para que consiga la mayoría en España", ha subrayado Capellán.

Y por último, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha insistido en esta misma idea, "por cinco razones: por Pedro Sánchez, un personaje devastador para España; porque tenemos a la mejor persona para presidir el país, que es Alberto Núñez Feijóo; porque tenemos a Cuca Gamarra, no ya como política, sino como persona; por La Rioja y por Logroño, por su mejor futuro; y por el PP, la única solución para España".