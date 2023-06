Gamarra critica que Pedro Sánchez quiera convertir la campaña electoral "en un reality show"

LOGROÑO, 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes en Logroño que Pedro Sánchez "quiere convertir la campaña electoral en un 'reality show'" ante la propuesta del dirigente socialista de realizar seis debates en la campaña electoral de cara al 23 de julio.

A juicio de Gamarra, lo que hay "detrás" de este planteamiento es que "a día de hoy" Pedro Sánchez "no puede pisar la calle" y "como no puede hacerlo y no puede estar en contacto con los españoles quiere convertir la campaña en un reality, pero una campaña es algo muy distinto".

Gamarra ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas tras la presentación del PP regional de las candidaturas al Congreso y al Senado de cara al próximo 23 de julio.

Como ha destacado, "Pedro Sánchez se ha ganado el rechazo de los españoles, como se pudo ver el pasado 28 de mayo en las urnas, pero también como se palpa en todos los rincones de España".

Así --ha ironizado-- "podríamos estar todo el día debatiendo" pero "yo les hago un llamamiento a la serenidad y también a lo razonable, que dejen de alterarse constantemente. Debates habrá pero a su tiempo y como corresponda".

CAMBIO POLÍTICO Y "FIN DEL SANCHISMO"

En otro orden de asuntos, la secretaria general del PP y candidata número 1 al Congreso por el PP riojano ha destacado que "el año 2023, es el año del cambio político" y, por tanto, "del fin del Sanchismo".

"La primera parte ya se ha materializado y tuvo lugar el pasado 28 de mayo pero falta la segunda. El trabajo no está terminado. Y el trabajo pasa porque ese cambio político concluya con el fin del Sanchismo y por cerrar, dentro de 37 días, la etapa que ha representado Pedro Sánchez al frente del Gobierno".

Un periodo que ha sido "más de desgobierno que de gobierno", ha indicado Gamarra. Por ello "está en nuestras manos terminar con la inestabilidad y la utilización de las instituciones, queremos terminar con las leyes chapuzas, como la ley del Solo Sí es Sí, con leyes que han beneficiado a malversadores".

Acabar, en definitiva, "con un gobierno que ha sido el gran aliado de los delincuentes a costa del sacrificio del resto de los españoles. Y todo eso podemos hacerlo en 37 días".

Ante todo ello, ha dicho, "queremos ganar las elecciones con la mayoría más amplia posible para hacer de Alberto Núñez Feijóo el presidente de todos los españoles. Ese es nuestro objetivo, no solo ganar sino hacerlo con contundencia y contribuir, también desde La Rioja, a que ese cambio político que España necesita sea posible".

Es el momento "de cerrar la etapa de Sánchez" que tiene "una manera de entender la política basada en la mentira con tal de conseguir votos".

Así ha indicado "ayer podíamos ver ese gran ejemplo de lo que representa el Sanchismo cuando vimos a un alto cargo del Gobierno de España decir que Bildu ha salvado más vidas y ha contribuido más que lo que lo hemos hecho los partidos que nos encontramos en la oposición, los que somos la alternativa. Y sin duda alguna estamos convencidos de que estas declaraciones avergüenzan a una mayoría de riojanos".

Del mismo modo, ha dicho, "estamos convencidos de que el Sanchismo no representa al socialismo".

Finalmente, Gamarra ha apelado a la unión de todos para "conseguir el cambio político que España merece y necesita. Unirnos para que haya un crecimiento económico de verdad, para recuperar los grandes consensos y para que todos aquellos que no tienen la legitimidad moral para marcar la políticas del país como Bildu o los independentistas sean quienes decidan el futuro de todos los riojanos y españoles".