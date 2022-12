Gamarra denuncia la "deriva autoritaria y autocrática" de Sánchez, al que acusa de buscar ahora "desacreditar" al TC

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamara, ha denunciado este martes la "deriva autoritaria y autocrática" en la que se desliza el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, al que ha acusado de buscar ahora "desacreditar" al Tribunal Constitucional tras la decisión del tribunal de garantías de admitir el recurso de amparo del Partido Popular y rechazar las dos enmiendas que buscaban su renovación.

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha indicado que la decisión del TC de paralizar la tramitación en el Senado de la reforma legal que busca su renovación "refuerza la confianza en el Estado de Derecho" y ha criticado que Sánchez esté intentado en esta legislatura "copar los poderes del Estado y eliminar los contrapoderes".

Gamarra considera que "sin duda alguna" el Gobierno está intentado "desacreditar" al TC. "No es nuevo, es una dinámica en la que ha entrado Pedro Sánchez hace mucho tiempo de desacreditar no solo al discrepante sino desacreditar a toda institución, organismo y , en este caso al máximo garante de la Constitución si no le da la razón y no se pliega a sus intereses", ha enfatizado, para avisar que eso es "insólito" y "peligrosísimo" para la democracia en España.

La 'número dos' del PP ha criticado que Sánchez buscar el "atajo" con la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos que reforma el Código Penal, intentado el "fraude" parlamentario al no tener que pedir los informes pertinentes de órganos como el Consejo de Estado y el CGPJ y "acelerando" los trámites en el Congreso y que la oposición no pueda participar.

ADMITE QUE EL TC CAMBIA LOS PLANES DE SÁNCHEZ

Además, ha indicado que la decisión del TC cambia los planes de Sánchez, que juega a la "amnesia" de los españoles, y ha señalado que ahora el Senado debe buscar la manera para que esas dos enmiendas salgan del texto que está en la Cámara Alta y seguir su tramitación. A su entender, si el Gobierno quiere seguir adelante con el sistema de elección que recogen las enmiendas, debe hacerlo a través de un proyecto de ley, con todos los informes.

En el caso de que el Ejecutivo opte por una nueva proposición de ley, ha avisado que no hay motivo para habilitar enero e interferir en el "normal funcionamiento de la separación de poderes". "Esa urgencia sería más que cuestionable", ha avisado, que cree que si PSOE y Podemos usan esa vía deberían esperar al siguiente periodo de sesiones.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))