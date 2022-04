Gamarra denuncia el "precio" que paga Sánchez: "Una condenada por exaltación del terrorismo accederá a datos del CNI"

Critica el "portazo" del Gobierno al PP con su decreto al plantearlo "como un plato de lentejas, si quieres las comes y si no las dejas"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debilita al Estado" al elegir a Bildu para sacar adelante la convalidación del decreto anticrisis en el Congreso cuando podía negociarlo con el PP. Además, ha señalado que el "precio" que paga Sánchez consiste en que "una condenada" por delito de enaltecimiento del terrorismo tendrá acceso a información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en alusión a la diputada Mertxe Aizpurua.

"Tenía alternativa y nos dijo, de nuevo, no", ha declarado Gamarra, después de que el Gobierno haya salvado su decreto con medidas para paliar los efectos de la guerra gracias a Bildu. El Ejecutivo ha sacado por la mínima la convalidación de ese decreto, rechazado por ERC, PP y Vox.

Gamarra ha afirmado que Sánchez "siempre que tiene que elegir, elige a Bildu". "El precio: una condenada por exaltación del terrorismo tendrá acceso a la información del CNI. Sánchez debilita al Estado para mantenerse en el gobierno", ha denunciado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

"EL GOBIERNO NO HA QUERIDO SENTARSE CON NOSOTROS"

Además, en una entrevista en Cuatro, Gamarra ha criticado el "portazo" del presidente del Gobierno a su partido al plantearles la aprobación del real decreto ley anticrisis como "un plato de lentejas", de forma que "si quieres las comes o si no las dejas".

Gamarra ha señalado que el PP lo que ha buscado desde un principio con el real decreto, "que llega tarde", es promover "un pacto de Estado" que fuese "eficaz" para luchar contra la inflación, con medidas como bajar impuestos o reducir el gasto improductivo o burocrático.

La 'número dos' del PP ha explicado que enviaron al Gobierno un documento con propuestas y se ha quejado de que no haya querido buscar consensos con su partido. "El Gobierno no ha querido saber nada con nosotros para lograr ese acuerdo", ha dicho, para añadir que "estaba negociando" con Bildu y al PP "lo que quería decir era que 'no'".

Gamarra ha subrayado que el PP ha querido ser "constructivo" y ha añadido que por eso ha "tendido la mano desde el principio al Gobierno, que no ha querido sentarse" con su partido. "Lo que merecen los españoles era un acuerdo con el PP", ha proclamado.

Finalmente, ha puesto de nuevo el acento en "lo que Sánchez está dispuesto a entregar a algunos con tal de no sentarse con el PP", como es la entrada de Bildu "en la Comisión de Secretos Oficiales", rebajando las mayorías para acceder a ese órgano, pasando de la mayoría cualificada de tres quinto a la mayoría absoluta. "Hoy se ha roto ese pacto de Estado y partidos que nunca habían estado, van a poder estar", ha concluido.