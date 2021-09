Gamarra dice, tras anunciar Ayuso que irá a la Convención, que es momento de mostrar que el PP está "a la altura"

Asegura que es el "momento de la responsabilidad" y que "todos tienen que tirar del carro" para que se vea la "alternativa fuerte" del PP

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes, tras confirmarse que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso asistirá a la Convención Nacional del PP, que "lo importante" es que los españoles puedan ver en ese cónclave que hay una "alternativa fuerte, sólida, con ganas e ilusión". Tras asegurar que "todos tienen que tirar del carro", ha señalado que es el "momento de la responsabilidad" y mostrar que el PP está "a la altura de las circunstancias".

En una entrevista en Antena 3, Gamarra ha señalado que la Convención es un "momento importante" para el PP que busca "impulsar políticas en el proyecto alternativo" que representan frente a Pedro Sánchez y que "España necesita".

En este punto, ha dicho que "es el momento de la responsabilidad y presentarles a los españoles" que, para "el cambio de ciclo político" que están pidiendo y que reflejan las encuestas, el PP "está a la altura de las circunstancias".

Ante esa presencia de Ayuso, ha señalado que en una Convención "nunca quiere faltar nadie" y ha añadido que "lo importante" es que van a estar todos ahí. "Lo importante es que los españoles van a poder ver que hay una alternativa fuerte, sólida, con ganas, con ilusión y que afronta el futuro", ha enfatizado.

"NO ES RELEVANTE LOS NOMBRES Y LOS APELLIDOS"

En cuanto a la ausencia en esa Convención del expresidente de Cs, Albert Rivera, ha indicado que "no es relevante los nombres y los apellidos" porque, a su juicio, "el proyecto está por encima de todo". Según ha añadido, van a asistir "grandísimos invitados" y no da "relevancia" al hecho de que no acuda Rivera.

Al ser preguntada si Ayuso sirve para tirar del carro del PP o eclipsa a Pablo Casado, Gamarra ha señalado que en el PP "todos son necesarios" y que "todos" deben "tirar del carro del Partido Popular", siendo más ciudadanos los que se sumen al proyecto para tirar de ese carro.

Ante la posibilidad de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, opte a la Presidencia del PP de Madrid y si serviría para frenar el efecto Ayuso, Gamarra ha insistido en que "lo más importante es que el PP en toda España a día de hoy puede decir a los españoles que tenemos grandísimos equipos y grandísimos líderes".