Gamarra dice que "ausencia de gobierno" de Sánchez provoca "17 formas distintas de afrontar fin Estado de Alarma"

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y diputada nacional del PP de La Rioja, Cuca Gamarra, ha afirmado que la "ausencia de gobierno" de Pedro Sánchez va a provocar, a partir del domingo 9 de mayo, "17 formas distintas de afrontar el fin del Estado de Alarma".

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que ha analizado, entre otros temas de actualidad, la situación de la pandemia, señalando que a pesar de que decaiga el Estado de Alarma "el virus sigue ahí", y "es necesario contar con políticos responsables, que se ponen al frente de la lucha contra la pandemia, a través de la vacunación y a través de dotar a quienes son las autoridades sanitarias, como son las Comunidades Autónomas, de los instrumentos jurídicos suficientes para poder luchar contra ella".

Ante esto, Gamarra ha criticado la "ausencia de un Gobierno que asuma sus responsabilidades", ya que "bajo el pretexto de la cogobernanza el Gobierno de Sánchez ha buscado evadir sus responsabilidades, porque considera que desgasta a quién gobierna, pero el problema es que desgasta a la sociedad, que sufre y que no tiene instrumentos para luchar contra el virus".

"Los españoles merecemos es que un presidente del Gobierno coja el toro por los cuernos para luchar contra el COVID, y Sánchez no lo ha hecho", ha añadido la portavoz del PP, para indicar que el jefe del Ejecutivo central "desde el búnker de la Moncloa y desde ese concepto de la cogobernanza ha derivado siempre responsabilidades hacia otros; primero a Europa, luego a las Comunidades Autónomas y ahora a los Tribunales".

Gamarra ha asegurado que "ha encontrado un nuevo concepto de cogobernanza, evadiendo la responsabilidad máxima como presidente del Gobierno y la deja en manos de las Comunidades Autónomas y de los tribunales". De hecho, ha destacado que "tenemos un Gobierno y unos partidos en el Gobierno, que no gobiernan, ni legislan, porque no solo no toman decisiones como gobierno sino que no han permitido hasta el momento que las Cortes hayamos podido promover reformar legislativas para que, a día de hoy, dote a nuestro país de un plan B jurídico para afrontar el fin del Estado de Alarma".

En este sentido, ha señalado que cada gobierno autonómico tiene que recurrir "a lo que buenamente puede o que puede contar, generando el caos". "Un caos que tendrán que afrontar los Tribunales, y mientras tanto Sánchez no afronta lo que tiene que ser su máxima responsabilidad".

Gamarra ha indicado que el domingo acaba el Estado de Alarma, pero "España estará en alarma permanente mientras Sánchez sea su presidente, porque seguiremos teniendo mentiras, incompetencia, y seguiremos con paro y recesión".

ESTADO ALARMA EN LA RIOJA Y HOSTELERÍA

La también diputada nacional del PP de La Rioja ha apuntado que en el caso de la región, "al igual que el resto de comunidades debían haber tenido un mayor abanico de instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia".

Ha indicado que "la mayoría de las medidas están basadas en la responsabilidad individual de los ciudadanos, ante la imposibilidad de tener algunos instrumentos jurídicos por parte de la autoridad sanitaria, que es el Gobierno riojano".

En este sentido, Gamarra ha afirmado que "han faltado cosas y la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, no ha reivindicado y exigido al presidente del Gobierno de España". "No es de recibo que no se haya celebrado una Conferencia de Presidentes para poder unificar criterios y para poder dotar a todos los Gobiernos autonómicos de instrumentos suficientes para hacer frente a él", ha añadido.

Para concluir, la portavoz del PP sobre la situación del ocio nocturno ha indicado que "cuando no te dotas de reformas legislativas, como una Ley de Pandemia, que venimos exigiendo, hay algunos que pagan las consecuencias" y "hay un sector como es la hostelería, el comercio o el ocio nocturno que están pagando un alto precio durante los últimos meses".