Gamarra dice que la iniciativa de PSOE y UP para limitar poder al CGPJ es una "vuelta de tuerca más que nada aporta"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado este jueves la nueva proposición de ley que han registrado PSOE y Unidas Podemos para limitar poder al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando haya caducado su mandato. A su entender, es una "vuelta de tuerca más" que "nada aporta al momento actual".

En concreto, esos partidos proponen en su iniciativa limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, como ocurre en este momento, de forma que este órgano no pueda realizar nombramientos clave en la cúpula judicial en periodo de funciones y se limite a funciones de mero trámite ordinario.

"El paso que dieron ayer es una vuelta de tuerca más que nada aporta al momento actual", ha manifestado Gamarra, en una rueda de prensa en el Congreso justo después de que el Pleno de la Cámara Baja haya aprobado por amplia mayoría los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Al ser preguntada cómo van las negociaciones entre PSOE y PP y si sería posible un acuerdo antes de Navidad, la portavoz del Grupo Popular ha señalado que no tenían "nada" que trasladar en relación con las negociaciones "en este momento".

"NOSOTROS NO NOS HEMOS MOVIDO"

También se ha pronunciado sobre este asunto la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, quien ha asegurado que su partido rechaza limitar el poder del CGPJ cuando su mandato esté caducado y ha subrayado que "no se han movido" de posición en ningún momento en relación con esta cuestión.

Tras señalar que ese proceso debe seguir "criterios profesionales", ha echado en cara al Gobierno que "cuando algo no le gusta o no sale como él quiere" opta por "cambiar la ley". "Nosotros no nos hemos movido de dónde estábamos", ha declarado en una entrevista en TVE, para defender un acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el CGPJ "sin que entre Podemos" dentro del mismo.